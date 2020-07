Sozialer Weihnachtsmarkt ist abgesagt

In diesem Jahr wird es keinen Sozialen Weihnachtsmarkt in der Kneippstadt geben, er ist abgesagt. Das teilt Projektkoordinator Frank Uhlenhaut mit. Das Organisationsteam hat sich vergangene Woche getroffen, um über die Durchführung beziehungsweise die Absage zu sprechen.

„Zunächst haben wir uns das Ergebnis unserer Abfrage aller Standbetreiber angesehen“, berichtet Uhlenhaut. „Dabei haben uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur fünf Mitwirkende mitgeteilt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Fünf Mitwirkende haben definitiv abgesagt. Vier haben weder ja noch nein gesagt. Dann haben wir uns die derzeitigen Reglementierungen angesehen. Auch wenn die Verordnung für Spezialmärkte (dazu gehört auch unser Weihnachtsmarkt) am 31. Oktober 2020 ausläuft, sind wir uns aufgrund des aller Voraussicht nach erst im nächsten Jahr vorhandenen Impfstoffes sicher, dass wir bis dahin mit entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln leben müssen. Der entsprechende Organisationsaufwand wäre für unseren Veranstaltungsort Kirchplatz sehr aufwendig und auch nur äußerst schwierig um- und durchzusetzen.“ Die Stadt Bad Lauterberg nahm ebenfalls an der Besprechung teil. Als Eigentümerin des Kirchplatzes teile sie diese Ansicht und habe von einer Durchführung abgeraten.

Uhlenhaut: „Alles in allem haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, unseren Sozialen Weihnachtsmarkt 2020 abzusagen. Wir bitten dafür die Bevölkerung um Verständnis. Wir möchten uns in diesem Zusammenhang nochmals bei allen Mitwirkenden, Spendern und Helfern sehr herzlich für die tolle Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren bedanken und hoffen, sie auch im nächsten Jahr ansprechen zu dürfen.“