Defekt im Wasserkraftwerk – Öl läuft aus

Vier bis fünf Liter Bio-Öl sind in den Unterlauf des Flusses Oder in Bad Lauterberg gelangt. Der Grund war ein technischer Defekt im Wasserkraftwerk Odertalsperre am Donnerstag gegen 15 Uhr. Das teilen die Harzwasserwerke mit.

Demnach trat der Schaden an der Hydraulik der Unterwasser-Turbine auf, und das Bio-Öl trat aus. „Die Mitarbeiter der Harzwasserwerke bemerkten den Defekt sofort und verhinderten durch eine schnelle Montage von mehreren Ölsperren weiteren Öl-Austritt“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Auch die freiwillige Feuerwehr aus Bad Lauterberg wurde alarmiert und errichtete auf der Oder im Bereich der Scholmwehrbrücke weitere Ölsperren, um die Verunreinigung des Wassers zu bekämpfen. Zur weiteren Beseitigung des Öls wurde ein Entsorgungsbetrieb beauftragt, teilen die Harzwasserwerke mit.