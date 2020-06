Blutspenden werden dringend benötigt

Osterhagen. Das DRK Osterhagen bietet einen Spendetermin am Montag im Dorfgemeinschaftshaus an. Wegen der Corona-Krise natürlich unter Vorkehrungen.

Der DRK-Ortsverein Osterhagen bietet einen Blutspendetermin am Montag, 15. Juni, von 16 Uhr bis 19.30 Uhr an. Er findet wie gewohnt im Dorfgemeinschaftshaus in Osterhagen statt – aber unter Vorkehrungen durch die Corona-Krise, teilt der Ortsverein im Deutschen Roten Kreuz (DRK) mit. Die Spender sollen ihren Ausweis mitbringen. Im Anschluss gibt es nicht den gewohnten Imbiss, sondern ein Lunchpaket. „Wir hoffen auf rege Beteiligung, da Blut dringend benötigt wird.“

„Auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des neuartigen Coronavirus benötigen die DRK-Blutspendedienste dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, teilten die DRK-Blutspendedienste mit. In vielen Regionen in Deutschland gehen den Blutspendediensten die Konservenvorräte aus. Das Rote Kreuz deckt über zwei Drittel des Bedarfs an Blutkonserven in der Republik ab.