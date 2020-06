Touristen alleine reichen Gastronomen im Südharz nicht

Touristen sind wieder in und um Bad Lauterberg unterwegs, gutes Wetter und die Lockerungen ziehen auch Einheimische nach draußen und in die Restaurants. Diese dürfen seit gut drei Wochen unter Auflagen wieder geöffnet haben.

Ein beliebtes Ausflugsziel ist die Berggaststätte Hausberg. Schon damit es nicht zu einer solchen Corona-Ausbreitung wie jüngst in Göttingen kommt, werde jede Möglichkeit für mehr Sicherheit umgesetzt, sagt Inhaber Jens Riedel. Denn zum Wohlfühlen gehöre auch das Sicherheitsgefühl. Das fängt bei Portionstütchen für Pfeffer und Salz statt Streuern an. Und die Mitarbeiter tragen stets Mund-Nase-Masken, was sie doch körperlich ziemlich belastet.

Sicherheit geht vor

Auch Abstand muss und soll gehalten werden. Darum ist beispielsweise jede zweite Sitzgarnitur auf der Terrasse abgesperrt, berichtet Riedel. Das habe an den zurückliegenden Feiertagen schon mal zu Unmut bei Besuchern geführt – wenn zum Beispiel der Schatten eines Sonnenschirms ausgerechnet auf die abgesperrten Möbel fiel.

Überhaupt habe er unterschiedliche Eindrücke von den Menschen sammeln können. Pfingstsamstag kamen größere Gruppen, bis zu 20 Personen, die nicht vorbestellt hatten und Bedienung forderten. „Ich habe teilweise den Eindruck, dass Corona in einigen Köpfen nicht mehr vorhanden ist.“ Allerdings gibt es auch das Gegenteil: Gäste, die großes Verständnis zeigen, sogar gut finden, dass die Maßnahmen so stark auf dem Hausberg in Bad Lauterberg umgesetzt werden.

Familienfeiern und Feste fehlen

Zu den Besuchern der Gaststätte gehören auch Urlauber – „seit die Hotels wieder offen haben, merkt man das“. Dennoch: Die Corona-Krise hat wirtschaftlichen Schaden gebracht. „Fast sämtliche Veranstaltungen bis Ende des Jahres sind abgesagt“, erläutert Riedel. Familienfeiern fallen aus, weil einige zur Risikogruppe gehören, auch Feiern von Firmen mit mehr als 100 Personen werden in diesem Jahr fehlen. Die Krise habe jede Branche getroffen, da sei es verständlich, dass manche ihre Feiern absagen.

Auch darum hofft Riedel auf weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Die Senkung der Mehrwertsteuer für Essen in Restaurants auf sieben Prozent sei „schon ein guter Ansatz“, es wäre aber schön, wenn sie schon jetzt gelte und nicht erst ab Juli. Es sei nämlich momentan schwer, wirklich wirtschaftlich zu arbeiten.

Das Team freut sich aber über jeden Gast. Diesen erwartet auch eine tolle Aussicht über die Kneippstadt. Die Leute können wieder die Burgbergseilbahn für den Weg hinauf nutzen. Zwischen den Sitzen ist 20 Meter Platz – das reicht für den vorgegebenen Abstand. Jedoch dürfen die Mitarbeiter nicht beim Ein- und Aussteigen helfen, so Riedel. Im Zweifel kann man auch den Shuttle-Service nutzen – oder einfach hinaufwandern.

Bismarckturm: Wichtige Veranstaltungen bleiben ganz aus

Nach einer Wanderung an anderer Stelle in Bad Lauterberg kann man auch in der Waldgaststätte Bismarckturm einkehren. Geschäftsführerin Annegret Pues berichtet von „sehr ruhigen“ ersten Tagen nach dem Neustart am 11. Mai. „Man merkt schon den Unterschied zu anderen Zeiten.“ Allerdings könne sie sich über das Geschäft am vergangenen Pfingstwochenende nicht beklagen – auch kleine Gruppen seien zu der Gaststätte neben dem Lauterberger Wahrzeichen gekommen.

Sie bestätigt Riedels Aussage: Seit die Hotels in der Kneippstadt unter Auflagen wieder geöffnet haben, sind auch einige Touristen unterwegs. Es könnten sogar noch mehr werden, sobald auch wieder Wellness-Angebote wie Schwimmbad und Sauna in Hotels öffnen dürfen, hofft Annegret Pues.

Sie zeigt sich optimistisch: Der Betrieb werde die Corona-Krise überleben. Wobei auch in der Waldgaststätte das immens wichtige Geschäft mit Veranstaltungen ausbleibt. Hochzeitsfeiern, Geburtstage und Ähnliches seien zum Teil schon bis Dezember abgesagt worden. Zudem fallen beliebte Besonderheiten wie Grill-Büfetts momentan ganz aus. Denn Büfetts sind wegen der Vorgaben nicht durchführbar, und Spezialitäten vom Holzkohle-Grill seien nur schwer als einzelne Büfett-Teller für jeden Gast umzusetzen.

Annegret Pues hofft, dass größere Gruppen vielleicht ab August wieder bewirtet werden können. „Wir werden schauen, was die nächsten Wochen bringen.“

Großes Lob hat sie für ihre Gäste übrigen: „99 Prozent zeigen Verständnis für die Maßnahmen“. Selbst dafür, dass sie ihre Kontaktdaten angeben müssen. Auf diese Weise will das Gesundheitsamt gegebenenfalls Ansteckungsketten nachvollziehen.

Goldene Aue: Geschäft für Nachfolger in Ordnung halten

Gaststätten und Restaurants, die weder Ausflugsziel sind, noch in der Innenstadt von Bad Lauterberg liegen, profitieren hingegen kaum vom Tourismus, der gerade erst wieder anläuft. Ein Beispiel ist die Goldene Aue in der Aue.

Inhaber Hüseyin Yavuz beschreibt die momentane Situation: „Abends sitze ich hier alleine, pinsele oder mache dann sauber.“ Laufkundschaft hat er keine, will aber für die Stammkunden offen haben: „Sie sollen sehen, dass wir wieder da sind.“

Ob damit die laufenden Kosten wie Reinigungskraft, Strom und Wasser gedeckt werden, ist sehr fraglich. Wirtschaftlicher wäre es sicherlich, die Goldene Aue bis August ganz zu schließen. Bis dahin sind nämlich alle Veranstaltungen abgesagt. Doch eine noch längere Schließung wäre womöglich schlecht für das Geschäft – und dieses übernimmt sein Nachfolger im November. Für ihn wolle er es in Ordnung halten, sagt Yavuz – so gut es eben geht in Zeiten der Corona-Krise.

Hoffen auf weitere Lockerungen

„Es sind ganz schlechte Zeiten“ – er könne sich vorstellen, dass nicht alle Betriebe seiner Kollegen überleben werden. Auch er hofft, dass möglichst bald weitere Lockerungen mehr erlauben: beispielsweise größere Feiern auf dem Festsaal und den Betrieb der Kegelbahn. Hier rollt seit zig Wochen keine Kugel mehr.

