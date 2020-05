Die Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg soll Laptops bekommen (Symbolbild).

Hausberg-Grundschule in Bad Lauterberg bekommt neue Laptops

Die Grundschule am Hausberg soll einen Satz Laptops bekommen. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Lauterberg bei seiner Sitzung am Dienstag festgelegt, wie Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD) mitteilt. In 20 bis 25 der mobilen Computer soll investiert werden.

Das Geld stammt aus dem städtischen Fördertopf für Vereine. Zwar seien mehrere Anträge eingegangen, aber nur einer habe die vorgegebenen Richtlinien erfüllt, erläutert Gans. Darum habe er vorgeschlagen, in diesem Jahr einen großen Teil des Geldes für die Grundschule der Kommune auszugeben. Das ganze Gremium stimmte dem zu. 20.000 Euro stehen jedes Jahr bereit, um Vereine zu fördern, etwas die Hälfte soll nun in die Laptops investiert werden. „Ich finde, dass die Mittel einem sehr guten Zweck zugute kommen“, so der Verwaltungschef. Die Geräte könnten – mit Blick auf das „Lernen zu Hause“ in der Corona-Krise – zum Beispiel an Schüler verliehen werden, die daheim keinen Computer nutzen können. Förderrichtlinien überprüfen und eventuell verändern Nun sollen zudem die Förderrichtlinien überprüft und eventuell verändert werden, damit im kommenden Jahr mehr Vereine, Verbände und Organisationen aus Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen davon profitieren können. In den Richtlinien heißt es etwa, dass gemeinnützige Vereine insbesondere aus dem sportlichen, kulturellen oder künstlerischen Bereich gefördert werden. Die, die sich um Fördergeld bewerben, müssen eine aktive Jugendarbeit haben. Wirtschaftliche Vereine wie Fördervereine; Vereine, die ausschließlich der Geselligkeit dienen wie etwa Fanclubs; politische Vereine und Initiativen sowie Religionsgemeinschaften sind von dem Programm ausgeschlossen. Schon im vergangenen Jahr konnte der Fördertopf nicht ganz ausgeschüttet werden – weil nicht genug Anträge für die ganze Summe gestellt worden waren (wir berichteten). Schon Grundschüler lernen den Umgang mit Computern Über die Nachricht, dass Laptops angeschafft werden, freut sich die Grundschule am Hausberg. Sie sollen dann hauptsächlich in den dritten und vierten Klassen eingesetzt werden, erläutert die kommissarische Schulleiterin Viola Thieme-Brandt. Mit den Klapp-Computern können Schüler zu Hause lernen, sie können jedoch zum Beispiel auch gemeinsam im Klassenraum verwendet werden. Mittlerweile würden Schulbuchverlage Software als zusätzliches Lernwerkzeug passend zu den klassischen Büchern mit herausgeben. Diese Lernprogramme werden bereits auf den Rechnern im Computerraum der Hausbergschule verwendet, berichtet Viola Thieme-Brandt. Der Raum mit den festen Arbeitsplätzen sei technisch gut ausgestattet. Schule hofft auf besseres digitales Arbeiten und Vernetzen Ferner wird eine Computer-AG angeboten und im Unterricht wird das Lernen mit dem Computer integriert. Den Grundschülern wird der sinnvolle Umgang mit den Geräten beigebracht: Sie sollen lernen, wie man mit ihnen arbeiten kann, so die Schulleiterin. Das sei schon anders, als zu Hause mit Computern oder Smartphones zu spielen. Das Arbeiten mit den technischen Möglichkeiten kann dann mit den Laptops trainiert werden. Jetzt hofft die Bad Lauterberger Grundschule nur noch, dass es bald auch eine Server-Lösung geben wird, mit der der digitale Kontakt zu Eltern und Schülern besser gehalten werden kann.