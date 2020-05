Ein Anwohner stellte eine Leiter zur Verfügung. Mit dieser und Spezialausrüstung wurde die gestürzte Person in Wieda gerettet.

Bad Lauterberg. Eine gestürzte Person in Wieda und der Unfall einer Kutsche bei Lonau beschäftigten am Wochenende die DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg

Mitglieder der DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg waren am Wochenende zwei Mal im Einsatz, um Menschen im Gelände zu retten: bei dem tragischen Kutschenunfall bei Lonau am Samstagnachmittag (wir berichteten) und zuvor in Wieda.

Das DRK teilt mit: „Zu einer gestürzten Person in Wieda alarmierte die Kommunale Regionalleitstelle Göttingen um kurz nach halb 12 am heutigen Samstag die Geländerettungskomponente Nord. Eine Person war einen Abhang hinabgestürzt und hatte sich verletzt. Die Rettung aus der misslichen Lage war mit der Ausrüstung des Rettungswagen der DRK-Rettungswache Bad Sachsa nicht möglich.“ Und so wurde der Patient durch der Besatzungen des Rettungswagens und des geländegängigen Kommandowagens der SEG ASB Bad Lauterberg versorgt und dann auf einen sogenannten „CombiCarrier“ gelagert. Mit diesem „Rettungsbrett“ in einer Universaltrage sowie mit Hilfe der Leiter eines Anwohners und der Seilwinde eines DRK-Fahrzeugs wurde der Verunfallte den Abhang vorsichtig hinaufgezogen. „Den Transport in ein Krankenhaus übernahm dann der RTW der Kollegen aus Bad Sachsa. Ein ganz großer Dank geht an die Ersthelfer und die Nachbarn, die eine hervorragende Unterstützung bei der Versorgung und Rettung des Patienten waren“, schreibt die DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg Zweiter Einsatz dauert drei Stunden Der zweite Einsatz an diesem Tag führt das DRK ebenfalls zu einem Abhang. Oberhalb der Ortschaft Lonau war eine Kutsche verunglückt. Drei der fünf Insassen wurden verletzt und mussten durch drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungshubschraubern sowie durch die Ehrenamtlichen von ASB und DRK versorgt werden. „Die Rettung einer Person war aufwändig, da sie etwa 20 Meter tiefer an einem Hang lag. Diese Person wurde auf der Universaltrage liegend mit der Seilwinde vom Defender auf einen Waldweg gezogen. Insgesamt dauerte der Einsatz rund drei Stunden mit anschließender Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft“, teilt das Bad Lauterberger DRK mit. „Mit uns im Einsatz waren: Notarzteinsatzfahrzeug ASB-Rettungswache Barbis, RTW der ASB-Rettungswache Osterode-Leege, zwei RTW der DRK-Rettungswache Herzberg, Rettungshubschrauber Christoph 44 DRF-Station Göttingen, Rettungshubschrauber Christoph 7 Bundespolizei Kassel, Polizei Herzberg, Geländerettung Nord SEG ASB Bad Lauterberg und DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg.“