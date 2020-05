Hobby Fliegenfischen: „Man muss sich in den Fisch reindenken“

Wie wichtig ein Hobby sein kann, um Abstand zu gewinnen, zeigt sich gerade in diesen Zeiten mit der Corona-Pandemie. Viele Tätigkeiten im Mannschaftssport sind zurzeit zwar verboten, manche Individualsportarten wie zum Beispiel das Angeln an fließenden Gewässern sind hingegen erlaubt – aber auch unter momentanen Auflagen. Sabine Huppert aus Bad Lauterberg hat die Fliegenfischerei für sich entdeckt. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Rolf Steinke erklärt sie, was das Schöne an dem Freiluft-Sport ist und was die Herausforderungen dabei sind.

Frau Huppert, wie sind Sie zum Angeln, speziell zur Fliegenfischerei gekommen?

Als ich 20 Jahre alt war, habe ich mit einem Bekannten am Juessee in Herzberg geangelt. Wir haben nur so am Uferrand gesessen und abgewartet bis die Rute angeschlagen hat und der Fisch war am Haken. Ich fand es so beruhigend, nur so am Wasser zu sitzen, ohne sich groß zu unterhalten. Als ich 1992 meinen jetzigen Freund kennenlernte, der ein leidenschaftlicher Angler ist, durfte ich leider nicht angeln, da ich keinen Fischereischein hatte. Und so beschloss ich, einen Lehrgang zu besuchen.

Warum ist ein Lehrgang für einen Angler wichtig?

Bei einem Lehrgang lernt der Angler, die bestehenden Regeln zu beachten. Darin sind besonders die Informationen über den Natur-, Tier-und Umweltschutz zu beachten. So habe ich 1996 beim Angelsportverein Bad Lauterberg meinen Fischereischein gemacht. Ich absolvierte 30 Stunden, davon 21 Stunden Theorie in sechs Fachgebieten und 9 Stunden Praxis und dann eine abschließende Prüfung.

Wie kamen Sie dann zur Fliegenfischerei?

Als mein Freund sich für die Fliegenfischerei zu interessieren begann, überlegte ich nicht lange und wollte es auch ausprobieren. Er zeigte mir, was alles zu beachten ist. Zum Anfang übten wir auf der großen Wiese hinterm Haus. Dann probierten wir es aus, wo viel Platz war, zum Beispiel in der Vorsperre der Odertalsperre. Es brauchte viel Übung und Geduld, bis es gelang und ich mich in die Oder stellen konnte und hoffte, eine Bachforelle zu fangen.

Gibt es für diese Art des Angelns einen speziellen Köder?

Ja. Der Köder ähnelt einer Fliege, die in den Gewässern der Oder vorhanden ist.

Was ist das besondere für Sie, in der fließenden Oder zu angeln?

Zum Einen ist es sehr schön, mitten in der Natur und im Fluss zu stehen und das Blätterdach über mir zu genießen. Aber ich muss genau schauen, wo sich die Fische verstecken könnten. In einem tiefen Loch oder in den Baumwurzeln, die vom Wasser umspült werden. Aber dazu gibt es ja auf der acht Kilometer langen Oder, die den Ort durchfließt, genügend Gelegenheit, die besten Stellen zu finden.

Angeln Sie auch in anderen Gewässern als in der Oder?

Sehr viel Spaß macht das Fliegenfischen an der Ostseeküste in Dänemark. Mit Freunden aus Berlin, Jever, Rendsburg und Wolfenbüttel treffen wir uns regelmäßig, um unserem Hobby nachzugehen. Ich liebe es, bis zur Hüfte im Wasser zu stehen und das Leben im Wasser zu beobachten. Wenn die Krebse im Wasser mit dem Schnürsenkel spielen und ein kleiner Plattfisch auf der Flucht ist. Und während das alles passiert, stehe ich im Wasser und werfe meine Fliegenrute ins nirgendwo in das viele Wasser um mich herum und hoffe, dass eine Meeresforelle mal anbeißt. Beim Angeln geht es darum, den Fisch zu überlisten. Man muss sich in den Fisch und seine Verhaltensweisen reindenken. Und wenn ich heute ohne Fisch vom Wasser gehe, damit kann ich leben, denn heute war der Fisch schlauer und ich muss mir für das nächste Mal eine andere Taktik überlegen.