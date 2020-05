„Stripes“ verbessern den Tragekomfort von Stoffmasken

Mund-Nase-Masken tragen viele Menschen zurzeit im Freien. Beim Einkaufen und im Nahverkehr sind die sogar Pflicht. Das ist eine Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Doch die Masken machen gerade Menschen, die eine Brille oder ein Hörgerät tragen, zu schaffen – denn sie werden meist mit Schlaufen hinter den Ohren befestigt.

Um den Tragekomfort zu verbessern – nicht nur bei Hörgerät- und Brillenträgern – hat sich die Kunststoff-Fröhlich GmbH in Bad Lauterberg etwas einfallen lassen: Das Unternehmen stellt Maskenhalter aus Kunststoff her, Stripes werden sie genannt.

Damit kann jeder Maskentyp individuell auf jeden Kopfumfang eingestellt werden; die eigentlichen Schlaufen werden mit den elastischen Stripes hinter dem Kopf verbunden. Das entlastet die Ohren. Die Halter – es gibt sie in verschiedenen Farben – sind wiederverwendbar und nach Gebrauch leicht zu desinfizieren.

Lauterberger stellen Spritzgießteile aus Kunststoff her

Die Bad Lauterberger sind „bei Unternehmen wie Dräger, Weinman Medical oder Löwenstein als erfahrene Hersteller von Kunststoffspritzgießteilen speziell für Beatmungsgeräte im Medizinbereich bekannt. Atemschutzmasken für die Intensiv- beziehungsweise Notfallmedizin werden seit Jahren in Bad Lauterberg gefertigt“, teilt Kunststoff-Fröhlich auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

„Mit unserem Entwicklungsteam, dem Werkzeugbau und der Fertigung unter anderem in Bad Lauterberg und Sollstedt stellen wir uns aktiv der Entwicklung und Produktion von nachhaltigen Kunststoffartikeln zum Schutz vor der Verbreitung von Viren und Bakterien im Rahmen der Corona-Pandemie.“ Und so seien verschiedene Produkte entstanden, darunter die Maskenhalter-Stripes.

„Stripes“ werden auch regional angeboten

Diese sollen jetzt in mehreren Geschäften zum Beispiel in Bad Lauterberg und Osterode angeboten werden – momentan ist das Unternehmen dabei, die neuen Produkte zu vermarkten. „Wir freuen uns besonders über die Akzeptanz der regionalen Unternehmer, die uns dabei unterstützen.“ Zudem soll es zeitnah eine Spende an ein Krankenhaus geben.

Kunststoff-Fröhlich ist ein mittelständisches Unternehmen in Südniedersachsen und bereits seit mehr als 90 Jahren im Bereich der Kunststoffverarbeitung zu Hause. „Seit mehreren Jahrzehnten sind wir Lieferant der Automobilindustrie, unsere größten Kunden sind Firmen wir Continental, Bosch, Wabco, VW, Audi – um nur einige zu nennen. Diese Kunden machen einen großen Anteil von unserem jährlichen Umsatz aus“, teilt das Bad Lauterberger Unternehmen mit, das aber auch für den medizinischen Bereich Kunststoff-Teile herstellt.