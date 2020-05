260 Stoffmasken gegen Spenden für Bismarckturm verteilt

Innerhalb von nur zwei Stunden waren alle 260 Stoffmasken an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Annegret Bekkers und Klaus Wiedemann vom Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg verteilten die von fünf Ehrenamtlichen genähten Mund-Nase-Masken – gegen eine Spende für die dringende Sanierung des Bismarckturms.

Schon bevor sie ihre Utensilien vor der Andreaskirche aufgebaut hatten, bildete sich eine Menschenschlange. Auf einem Tisch hatte das Duo – gekleidet in Tracht – zwei kleine Bismarckturm-Spendendosen aufgestellt, in die viele Leute zusätzlich Geld steckten. Überhaupt zeigten sich die Menschen großzügig; so gab jemand einen 50-Euro-Schein und nahm nur eine Tüte mit. Die Stoffmasken wurden in Tüten zu je zwei Masken samt Waschanleitung abgegeben.

Klaus Wiedemann, der Vorsitzende des Harzklub Bad Lauterberg, berichtete, dass die Idee zu dieser Aktion von Bürgermeister Dr. Thomas Gans kam. Inge Holzigel, die Organisatorin der Masken-Aktionen, ergänzt: Nachdem erfolgreich Geld für das Mädchencafé „Kratzbürste“ mit Stoffmasken gesammelt und die Aktion beendet wurde (wir berichteten), schlug Gans den Bismarckturm als nächstes Projekt dieser Art vor. Inge Holzigel sagte zu, besorgte Stoffe und Gummibänder, sprach mit den Näherinnen. Diese sind Ingrid Günther und Edelgard Dreymann aus Osterhagen sowie Christa Koch, Lilli Gans und Hoa Giang aus Bad Lauterberg.

Dass das Herstellen einer Maske Zeit in Anspruch nimmt, macht Inge Holzigel deutlich: Gekaufte oder gespendete Stoffe werden erst gewaschen, dann zugeschnitten und etwas zusammengelegt. Es folgt das Gummiband, mit dem die Maske befestigt wird, bevor es mit dem eigentlichen Nähen losgeht.

Für den Einsatz sind die Mitglieder des Harzklubs dankbar. Klaus Wiedemann und seine Mitstreiterin Annegret Bekker freuten sich zudem über den großen Zuspruch am vergangenen Donnerstag. Der Zweigvereins-Chef sagte zur wichtigen Sanierung des Bad Lauterberger Wahrzeichens: „Ich glaube schon, dass wir die Mammutaufgabe lösen werden und den Bismarckturm sanieren werden.“ Allerdings, ergänzte er, werde es ohne Förderungen nicht möglich sein.

Bedenken, so der Vorsitzende, habe er wegen der Corona-Pandemie, die sich möglicherweise auf die Planungen zur Sanierung auswirken könnte. Er richtete seinen Dank auch an Bürgermeister Gans und dem Rat der Stadt Bad Lauterberg für die Unterstützung zur Sanierung des traditionsreichen Bismarckturms.

Weil weiterhin Bedarf an Mund-Nase-Masken besteht und die Aktion mit dem Harzklub erfolgreich war, soll sie wiederholt werden: am Freitag, 8. Mai, ab 10 Uhr vor der St.-Andreas-Kirche. „Die Leute finde die Aktion gut, und der Bismarckturm liegt ihnen am Herzen“, bemerkt Inge Holzigel.