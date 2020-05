SPD sammelt funktionsfähige, ausgediente Laptops für Schüler

Für die verschiedenen Jahrgänge geht nach und nach der Unterricht wieder los – dennoch steht das Home und E-Learning aufgrund der Corona-Pandemie für die Schüler nach wie vor im Mittelpunkt. Für das Lernen zuhause wird aber eine entsprechende technische Ausstattung benötigt – und die ist nicht in allen Familien ausreichend vorhanden. Damit in diesen Zeiten alle Schüler am digitalen Unterricht teilnehmen können, startet die SPD Bad Lauterberg eine Sammelaktion: gesucht werden alte, aber noch funktionsfähige Laptops. Geeignet ist jeder Laptop, jedes Notebook oder Netbook mit einem Betriebssystem ab Windows 7 oder höher, das prinzipiell noch funktionsfähig ist. Auf Bildschirmgröße, Ausstattung oder Akkulaufzeit kommt es nicht an. Der Ortsvereinsvorsitzende Uwe Speit erklärt, warum keine Desktop-Computer gesammelt werden: „Laptops bringen standardmäßig eine Kamera und ein Mikrofon mit und sind daher für Online-Lernen und Videokonferenzen bereits mit allem Notwendigen ausgerüstet. Außerdem benötigt ein stationärer PC viel mehr Platz, und daran fehlt es oft in den Kinderzimmern. Ein Laptop bietet da mehr Flexibilität und kann auch mal woandershin mitgenommen werden.“

Die Grundschule am Hausberg und die KGS Bad Lauterberg begrüßen die Aktion. Sie hoffen auf zahlreiche Gerätespenden, um damit ihren Schülern das Home Learning und die Teilnahme am digitalen Unterricht zu erleichtern.

Laptops werden aufbereitet

Unterstützt wird die Aktion von Rhotec Computer und ThHE.Networker. Die beiden Bad Lauterberger Computerfirmen haben sich bereit erklärt, ehrenamtlich die Gebrauchtgeräte zu überprüfen, eventuell vorhandene Daten zu löschen und die notwendige Open-Source-Software aufzuspielen, damit die Schüler gleich loslegen können.

Ebenfalls unterstützt wird die Aktion von Lauter Neues. Dort können die Gerätespenden angemeldet werden, die Geräte werden nach Vereinbarung auch abgeholt. Die Grundschule am Hausberg und die KGS werden dann die geprüften und aufbereiteten Laptops direkt an die Schüler weitergeben, bei denen Bedarf besteht. „Wer also noch einen alten Laptop, ein ausgedientes Notebook oder Netbook hat, kann hier Kindern etwas Gutes tun und dazu beitragen, dass niemand in der Schule abgehängt wird, weil er nicht am Online-Unterricht teilnehmen kann“, heißt es vonseiten der SPD Bad Lauterberg.

Auch interessierte Firmen, die noch ausgemusterte aber funktionsfähige Geräte besitzen, können diese in diesem Rahmen spenden.

Weiteren Informationen gibt es auf Nachfrage per E-Mail an laptopspende@spd-badlauterberg.de und bei Sabine Kilzer, Telefon 05524/8684820.