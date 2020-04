Mehr als 800 Stoffmasken für den guten Zweck verteilt

In der Apotheke von Marina-Luisa Janssen in Bad Lauterberg konnten die Kunden in den zurückliegenden Wochen selbstgenähte Stoffmasken gegen eine Spende für den guten Zweck bekommen. Mehr als 800 Nase-Mund-Masken wurden verteilt. Dafür bedankten sich Ingrid Günther und Inge Holzigel bei der Apothekerin unter anderem mit einem Blümchen – im Namen des Mädchencafés „Kratzbürste“.

Momentan gibt es in Deutschland einen großen Bedarf an Nase-Mund-Masken, die während der Corona-Pandemie getragen werden sollen. Da aber nicht genügend Masken frei verkäuflich waren, hatte Ingrid Günther aus Osterhagen die Idee, Stoffmasken zu Gunsten des Mädchencafés zu nähen und zu verkaufen. Inge Holzigel, die das Mädchencafé ehrenamtlich leitet, nahm gern die Idee auf.

Gummibänder wurden knapp

Sie berichtet der Apothekerin bei der letzten Übergabe der Stoffmasken vom Beginn der Aktion, als sich Bürgermeister Dr. Thomas Gans bei ihr meldete, die ersten Stoffe spendete und sie an Marina-Luisa Janssen verwies. Weitere Stoffspenden folgten unter anderem durch einen Aufruf in der Presse. Und so nähten Gabi Bellstedt, Edelgard Dreymann und Ingrid Günther aus Osterhagen, Hoa Giang, Christa Koch, Barbara Schletz, Dagmar Thiesmeyer aus Barbis und Gisela Wedekind die über 800 Stoffmasken.

Inge Holzigel erzählte, dass zwischendurch das Gummiband zum Befestigen der Nase-Mund-Masken kaum zu bekommen war und dass die Freiwilligen auch mit dem Eintüten der Masken gut zu tun hatten.

Große Nachfrage führte sogar zu Warteschlangen

Apothekerin Marina-Luisa Janssen bedankte sich bei den Frauen des Mädchencafés für den Blumengruß und die Dankesworte. Sie sagte, dass sie überrascht war, wie groß die Nachfrage nach den selbst hergestellten Masken war: Als bekannt wurde, dass neue Masken verfügbar waren, bildete sich eine Warteschlange vor der Apotheke schon vor Geschäftsöffnung. Sehr überrascht war sie, als bereits um 6 Uhr in der Früh eine Anruferin sich bei ihrem Notdiensteinsatz erkundete, ob Masken vorhanden sind.

Als Beweggründe, warum sie sich gerne an der Aktion für das „Kratzbürste“-Mädchencafé beteiligte, erklärte die Apothekerin: „Ich fand die Idee bemerkenswert, die Bevölkerung von Bad Lauterberg mit selbst genähten Stoffmasken zu einem fairen Preis zu versorgen“ – gerade in der Zeit, so Marina-Luisa Janssen, in der der Maskenmarkt wie leergefegt war.

Die Aktion zu Gunsten des Mädchencafés ist nun zu Ende.