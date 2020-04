Harzklub Lauterberg verteilt Masken gegen Spenden

Eine besondere Spendensammlung für den Bad Lauterberger Bismarckturm findet am morgigen Donnerstag, 30. April, in der Innenstadt statt: Klaus Wiedemann, der erste Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Bad Lauterberg, und ein Vereinskamerad wollen – gekleidet in traditioneller Tracht – Gesichtsmasken gegen Spendengeld verteilen. Das Duo steht am Donnerstag um 10 Uhr vor der St.-Andreas-Kirche.

Vier ehrenamtliche Näherinnen haben die Mund-Nase-Masken hergestellt. Immer zwei Stoffmasken werden in einer Tüte gegen eine Spende abgegeben. Dabei befindet sich auch eine Anleitung zum Waschen.