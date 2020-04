Kinderärzte empfehlen: Keine Maskenpflicht für kleine Kinder

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte warnt vor einer Maskenpflicht für jüngere Kinder: „Eine Maskenpflicht ist aus entwicklungspsychologischer Sicht erst vom Grundschulalter an sinnvoll“, sagte Thomas Fischbach der Funke-Mediengruppe, zu der unsere Zeitung gehört. Grundschüler seien meistens schon in der Lage, mit Masken vernünftig umzugehen. Jüngere Kinder würden einen Mund-Nase-Schutz dagegen in den allermeisten Fällen eher als Spielzeug betrachten, daran herumhantieren und damit die Infektionsgefahr eher noch verstärken. „Es ist deswegen unklug, sollten einige Bundesländer das Maskentragen in öffentlichen Bereichen sogar für Kleinkinder vorschreiben“, so Fischbach. Mittlerweile gibt es in allen Bundesländern eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen – in Niedersachsen ab heute. Einige Länder haben noch keine konkrete Altersbeschränkung erlassen.

Nicht gefährlich, aber kein Schutz

Kinderarzt Christian Webel vom Kinder- und Jugendärztehaus Osterode bestätigt Fischbachs Einschätzungen: „Ein- und Zweijährige fassen sich ständig ins Gesicht“, berühren sie dann die Maske – auf der sich Viren sammeln können – können die Viren weitergegeben werden. Eine Mund-Nase-Maske schütze nur, wenn das Kind nicht im Gesicht herumhantiere.

Viele Eltern würden ihn fragen, ob sie ihrem Nachwuchs eine Maske geben können. Ein Gerücht, dass Masken für Kinder gefährlich sein sollen, mache etwa über Whatsapp die Runde. Dem ist aber nicht so: Ein Zweijähriger kann eine Maske durchaus aufsetzen – es schadet ihm nicht, wird aber auch keinen Schutz geben, erläutert Webel. Etwas ältere Kinder, zum Beispiel Vierjährige, verfügten schon über großes Wissen, fragten nach: Sie verstehen, dass es sich um eine Krankheit handelt.

Patienten ab sechs Jahren werden gebeten, eine Maske im Kinder- und Jugendärztehaus zu tragen. Der Kinderarzt verdeutlicht: „Das ist zumutbar. Wir wollen unsere Mitarbeiter und uns schützen.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

In Osterode finden zurzeit etwa nur halb so viele Untersuchungen wie üblich statt. Zum einen sind Termine für Behandlungen verschoben worden, die nicht dringend sind – wie beispielsweise eine Warze am Fuß. Zum anderen suchen deutlich weniger Eltern mit ihren Sprösslingen momentan den Kontakt zum Kinder- und Jugendärztehaus.

Dieses hat einen Vorteil: Es ist groß. Mehrere Kinderärzte arbeiten in mehreren Etagen. Entsprechend können vergleichsweise viele Untersuchungen und Behandlungen stattfinden, ohne dass Eltern und Kinder mit anderen Patienten in Kontakt kommen. „Maximal eine Familie befindet sich im Wartezimmer“, verdeutlicht Christian Webel. Zudem werden gesunde Kinder, die nur untersucht werden sollen, kranke Kinder und diejenigen mit einer Infektion auf unterschiedlichen Etagen des Hauses empfangen.

„Es gehört zu ihrem Entdecken“

Ute Leib, Kinderärztin in Bad Lauterberg, schließt sich den Aussagen von Fischbach und Webel an: Ein Schutz sei bei Vorschulkindern durch eine Maske vor Mund und Nase nicht gegeben. Schon aus kindlichem Interesse würden die Mädchen und Jungen mit den Fingern an der Maske herumspielen, und dabei könnten Tröpfchen weitergegeben werden. Oder das Gegenteil von dem, wofür es die Masken gibt, geschehe: Kinder nehmen sie in den Mund und infizieren sich auf diese Weise. Ute Leib erläutert das ganz normale Verhalten: „Es gehört zu ihrem Entdecken, zum Erforscherdrang.“ Besser sei es, den geforderten Abstand zu anderen einzuhalten.

Auch in der Kneippstadt würden aktuell in der Corona-Krise weniger junge Patienten untersucht und behandelt: „Bei mir werden sehr wenig Patienten vorstellig“, berichtet die Kinderärztin. Das könne aber auch an dem besseren Wetter liegen, bei dem es weniger Atemwegserkrankungen gibt. Sie weist darauf hin, dass jetzt eine gute Zeit für Schutzimpfungen ist.

In jedem Fall müssen die Kinder angemeldet sein, Eltern würden auch vorsichtshalber vor einem Besuch anrufen. In der Praxis in Bad Lauterberg tragen die Mitarbeiter Schutzmasken und einige sind zu Hause – weil es weniger Arbeit gibt, und damit sie im Quarantänefall einspringen können. Auch Plexiglasscheiben schützen in der Praxis vor Infektionen

In vielen Fälle reicht auch die Videosprechstunde, die Ute Leib anbietet: „Viele Dinge kann man am Bildschirm klären“, zum Beispiel eine vermeintliche Schwellung in Augenschein nehmen. Sprechstunden per Video würden mittlerweile auch vergütet werden.