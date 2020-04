Südharzer Bauernmarkt in Barbis ist abgesagt

Der Südharzer Bauernmarkt entfällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Darüber informieren die Verantwortlichen des ausrichtenden Agrar-Marktes Deppe in einer Mitteilung. Darin heißt es unter anderem: „In den vergangenen Wochen ist die Entscheidung gereift, den Bauernmarkt 2020 zu verschieben“.

Da gemäß der Verordnungen Großveranstaltungen bis Ende August ausfallen müssen (wir berichteten), sei der traditionelle Termin am Wochenende um Muttertag – Anfang Mai – nicht zu halten. Ferner sei eine „gefahrlose und reibungslose Bauernmarktvorbereitung“ nicht möglich. „Gespräche mit der Stadtverwaltung und dem Landkreis haben keine Aufschlüsse ergeben, ob nicht in letzter Minute der Bauernmarkt abgesagt werden muss. Vor diesen Hintergründen sind die Gesellschafter der Agrar-Markt Deppe GmbH, schweren Herzens, zu der Entscheidung gekommen, den Jubiläumsbauernmarkt auf 2021 zu verschieben. Also freuen wir uns auf 2021“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Veranstalter teilen zudem mit, dass bereits einige Werbekampagnen angelaufen seien, die nicht mehr gestoppt werden konnten. „Also lassen Sie sich nicht irritieren von Ankündigungen zum Bauernmarkt – er findet nicht statt“, heißt es vonseiten der ausrichtenden Familie Deppe.