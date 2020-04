Die Absage der Schützenfeste in zahlreichen Städten und Dörfern trifft auch die Südharzer Region. Die Feste gehören zu den Höhepunkten im Vereinsleben und sind ein fester Bestandteil der Gemeinschaften.

Den Reigen der Schützenfeste hätten die Osterhagener am Wochenende vom 15. bis 17. Mai eröffnet. Die Vorbereitungen dazu seien bereits in vollem Gange oder teilweise sogar schon abgeschlossen gewesen, erklärt der Vorsitzende des Schützenvereins Osterhagen, Michael Schmidt, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Absage sei ein großer Einschnitt, den es so in der Vereinsgeschichte – zumindest aufgrund einer Pandemie – noch nie gegeben habe, so Schmidt.

„Ich kann mich noch an die Absage des Festumzuges vor einigen Jahren am Sonntag erinnern, der wegen andauernden Schneefällen nötig war. Aber das ganze Fest abzusagen, das ist schon eine andere Nummer“, gibt Schmidt zu.

Entscheidung fiel in einer Video-Konferenz des Vorstandes

In einer Video-Konferenz hatte sich der Vorstand kürzlich über die Absage und die daraus entstehenden Konsequenzen verständigt. Alle Beteiligten des Vereins – Schützen und die Spielleute des Schalmeienzugs – sowie die eingeladenen Gäste aus nah und fern bedauerten die Absage und seien tief betroffen. Aber letztendlich überwiege das Verständnis für die Maßnahme, denn die Gesundheit habe schließlich Vorrang, so Schmidt.

Das Ausschießen der Würdenträger entfällt in diesem Jahr, die derzeit amtierenden Majestäten seien somit für zwei Jahre im Amt. Lediglich die Mitgliederehrungen wolle man eventuell auf der nächsten Weihnachtsfeier übernehmen, eine Entscheidung darüber sei aber noch nicht gefallen.

Die Absage des Festes habe auch bei den Schaustellern tiefe Betroffenheit und Bedauern ausgelöst. Aber diese bleiben „alle im Boot“ und man plane bereits jetzt, das Osterhagener Schützenfest im nächsten Jahr wieder gemeinsam feiern zu können, so Schmidt.

Feste in Bartolfelde und Barbis fallen ebenfalls aus

Auch der Vorstand des Schützenvereins Bartolfelde von 1764 hat beschlossen, aufgrund der Verordnungen im Zuge der Eindämmung des Coronavirus das Bartolfelder Schützenfest in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Darüber informierte der Vorstand jetzt in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Auf der Internetseite des Vereins wenden sich auch die Vorsitzenden des Barbiser Schützenvereins, Detlef Kerl und Dr. Jürgen Rusteberg, an ihre Mitglieder und teilen ebenfalls die Absage ihres Schützen- und Volksfestes mit. Geplant war die Barbiser Veranstaltung vom 26. bis 29. Juni – gemeinsam mit dem 60-jährigen Bestehen des Fanfarenzugs Barbis. „Der Vorstand hatte sich schon Gedanken darüber gemacht und die Entscheidung der Regierung abgewartet“, heißt es auf der Internetseite weiter. Die Ergebnisse des Königsschießens 2019 hätten somit weiterhin Bestand und die Majestäten behielten ihren Status, bis die Königswürden im kommenden Jahr beim Schützenfest 2021 ausgeschossen werden.

Ferner weisen die Barbiser darauf hin, dass das Trainingsschießen weiterhin ausfällt und das Vereinsheim bis einschließlich 30. Juni geschlossen bleibt.

Schützen fordern Aussetzung der Beitragszahlung an den Verband

Wie viele Vereine leide auch die Schützengesellschaft von 1602 Bad Lauterberg unter der Corona-Pandemie – dort habe man sich auf eine Absage des Festes noch nicht festgelegt. Im Gespräch mit unserer Zeitung brachte der Vorsitzende Bernd Wiegand neue Argumente ins Gespräch. Er stellte unter anderem die Frage: „Warum verzichten die übergeordneten Verbände nicht zeitlich begrenzt auf die Beitragszahlung der Vereine?“ Lediglich der Landessportbund habe diesbezüglich eine Umfrage in den Schützenvereinen initiiert. Durch den möglichen Ausfall des Schützenfestes fehlten dem Verein zusätzlich Einnahmen, die die Ausgaben für das zweite Halbjahr decken sollten.

Der Vorsitzende bedauere es sehr, dass man den Schaustellern, die das Lauterberger Schützenfest in den vergangenen Jahren wieder belebt hatten, absagen müsste.

Wiegand erklärte, dass die Schützen in den vergangenen Jahren viel in das Vereinsheim und in das Gelände investiert hatten und man somit keine großen Rücklagen bilden konnte.

Er sei aber optimistisch, was die fortdauernde Treue der Mitglieder zum Verein beträfe – denn zumeist seien es Schützen, die seit vielen Jahren der SG die Treue hielten. Mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Sascha Pohl stünde er im regen Kontakt, um mit ihm die weitere Entwicklung in den nächsten Wochen zu beraten.