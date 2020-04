Wer in die Vergangenheit sieht, der sieht schwarz-weiß. Zumindest sehen viele der alten Fotos in der Facebook-Gruppe Historisches „Bad Lauterberg“ so aus. Das macht aber nichts, denn die Gruppe erfreut sich großer Beliebtheit. Ins Leben gerufen hat sie Horst-Dieter Rohlf.

Dieser wohnt aber gar nicht in Lauterberg, sondern in Wuppertal. Allerdings reichen seine Wurzeln in die Kneippstadt, wie er erzählt. Er ist hier geboren und aufgewachsen. Rohlf ist gelernter Installateur, ging zur Bundeswehr und absolvierte dann eine Ausbildung zum Zollbeamten, die ihn am Ende seiner beruflichen Laufbahn ins Hauptzollamt Düsseldorf führte. Jetzt ist Rohlf im Ruhestand und lebt in Wuppertal.

Horst-Dieter Rohlf ist Administrator der Facebook-Gruppe „Historisches Bad Lauterberg“. Foto: Privat

Bad Lauterberg vergessen hat er nicht. Er erzählt: „Eine bereits bestehende Gruppe – Historisches Wuppertal – war für mich die Inspiration zur Gründung und Gestaltung der Gruppe Historisches Bad Lauterberg. Meine tiefe Verbundenheit zu meinem Geburts- und Heimatort gab den Ausschlag für diese Gruppe.“

Auseinandersetzung mit der Historie

Mitte Februar 2017 ging die Facebook-Gruppe Historisches „Bad Lauterberg“ an den Start. Allerdings gibt es hier nicht nur Wissenswertes aus der Kneippstadt. Interessierte können hier auch Fotos aus St. Andreasberg, Braunlage, Bad Sachsa, Walkenried, Osterhagen, Bartolfelde, Barbis, Scharzfeld, Herzberg oder Sieber finden. Offensichtlich stößt die Gruppe auch außerhalb der Kneippstadt auf reges Interesse. Aktuell hat sie 1.396 Mitglieder.

Der alte Bahnhof im Odertal. Foto: Facebook-Gruppe Historisches Bad Lauterberg

Es geht, wie der Name schon sagt, natürlich um die Auseinandersetzung mit der Historie des Ortes und der näheren Umgebung in Text und Bild. Und das funktioniert so: Meistens postet ein Mitglied ein Foto, das von vielen kommentiert wird. Jeder weiß wieder eine andere Anekdote über das Foto zu erzählen, kennt Menschen, die auf den Bildern abgebildet sind – die Gruppe gleicht einem lebendigen Geschichtsbuch.

Zeitdokumente und Diskussionen

Horst-Dieter Rohlf: „Die Gruppe wird gestaltet durch die vielfältigen Beiträge und Fotos der einzelnen Mitglieder. Diese tragen dazu bei, dass es immer wieder zu interessanten und spannenden Zeitdokumenten, Diskussionen, Anregungen und neue Impulsen kommt. Wir begrüßen in dieser Gruppe auch Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern, die sich der Heimat verbunden fühlen. Zum Beispiel aus den USA, Großbritannien, Südafrika, Frankreich und Holland.“ Auch viele ehemalige Lauterberger, die innerhalb Deutschlands umgezogen sind, sind Mitglied der Gruppe geworden.

Die Gruppe auf der Internetplattform Facebook sei eine Gemeinschaft geworden, die mit viel Engagement und Freude in Texten, Fotos und Gedanken Erinnerungen am Leben erhalten, findet Administrator Rohlf.

Für ihn bedeutet das allerdings auch viel Arbeit. Rohlf ist aber dabei nicht allein. Carsten Schubert und Joachim Gruppe stehen ihm zur Seite. „Große Unterstützung erhielt ich anfangs bis zum heutigen Tag auch durch die Firma Lindenberg, die Bildmaterial besteuert“, sagt Horst-Dieter Rohlf.

Welches Fazit würde er ziehen? „Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass die Gruppe sowohl ältere als auch jüngere Mitglieder zu verzeichnen hat und es dadurch immer wieder zu einem interessanten Austausch kam und kommt. Das macht diese Gruppe aus.“