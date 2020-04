WgiR will Fusionsgespräche wegen Corona abbrechen

Dass die Fusionsgespräche Lauterbergs mit Bad Sachsa und Walkenried beendet werden, hat die Wählergruppe im Rat nach eigener Aussage für die nächste Sitzung des Stadtrats beantragt, die voraussichtlich im Mai stattfindet. Die „WgiR sieht in der Corona-Krise eine weitere Verschlechterung“, begründet die Gruppe in einer Pressemitteilung, die von Bernd Jackisch verschickt wurde, jedoch keine Unterschrift von einem WgiR-Ratsmitglied trägt. Der Fraktionsvorsitzende war Dienstagnachmittag, 21. April, nicht zu erreichen.

Verluste bei der Gewerbesteuer, Fehlbeträge für Einkommens- und Umsatzsteuer, fehlende Eintrittsgelder für Bäder, Museen und Veranstaltungen zählt die Mitteilung für die künftig schlechteren Haushaltslagen der drei Einheitsgemeinden Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Walkenried auf. „Sinnvoll erscheint es deshalb zu sein, dass zunächst jeder selbst seine Investitionen einer sorgfältigen Prüfung unterzieht.“

Laut der Wählergruppe soll „ein Vertreter des Landes“ gesagt haben, jede Gemeinde solle ihre Perspektiven „zunächst für sich allein betrachten“. Die Gruppe sei der Meinung, dass sich die Kneippstadt „rasch von den Auswirkungen“ erholen müsse.

Das sagt die Gruppe aus SPD und Bündnis90/Die Grünen

„Wir sind der Meinung, dass man erst Gespräche mit Landkreis und dem Land führen muss, um zu klären, wie diese die Fusion angesichts der aktuellen Lage beurteilen und ob es Möglichkeiten gibt, die Fusion weiter zu verfolgen. Ohne diese Fragen zu klären, kann der Rat keine angemessene und fundierte Entscheidung treffen“, teilt SPD-Fraktionsvorsitzender Holger Thiesmeyer auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die finanzielle und wirtschaftliche Situation von Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen werde durch die Maßnahmen, die durch die Corona-Krise getroffen werden mussten, nicht besser. Das sei richtig.

Eine weitere Frage sei aber: Kann Bad Lauterberg die finanziellen Einbußen ohne eine Fusion ohne die finanzielle Unterstützung von Landkreis und Land besser meistern?

Thiesmeyer: „Die vielen Stunden an Arbeit, von Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen, zur Klärung von Fragen und Abstimmung von Ergebnissen von vielen beteiligten Mitarbeitern der Verwaltungen und vielen beteiligten Ratsdamen und -herren, sollen einfach durch einen Ratsbeschluss unnötig gewesen sein, weil man sich dem Diktat der Koronakrise einfach beugt? Das halten wir für ein fatales Vorgehen!“

In der Pressemitteilung der Wählergruppe werde „ein Vertreter des Landes“ als Unterstützer der WgiR-Meinung angeführt. „Das halten wir für unseriös, weil man doch erwarten kann, dass in einem so wichtigen Zusammenhang Name und Funktion des einen Vertreters genannt werden.“

Vorgehen sei unverständlich

An den jüngsten Ratssitzungen am 26. März (nicht beschlussfähig) und am 6. April habe die gesamte Fraktion der WgiR nicht teilgenommen wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr mit Covid 19 – aber „jetzt will man einen weitreichenden Beschluss in der nächsten Ratssitzung fassen. Also kann man davon ausgehen, dass die Fraktion der WgiR fast vollzählig trotz der Ansteckungsgefahr anwesend sein wird. Dieses Vorgehen ist vollkommen unverständlich, zumal die Ansteckungsgefahr nicht geringer geworden ist.“ Außerdem werde die Öffentlichkeit bei diesem wichtigen Thema nur begrenzt, wie in den bereits genannten Ratssitzungen, hergestellt werden können. „Dieses war bisher doch ein besonderes Anliegen der Gruppe.“

Die WgiR sei von Beginn möglicher Fusionsgespräche immer gegen eine Fusion gewesen. „Auf diesem Weg hofft sie, eine Fusion zu verhindern und ihr politisches Ziel zu erreichen“, so die Gruppe aus SPD und Grünen im Stadtrat von Bad Lauterberg.

„Aus diesen Überlegungen halten wir in der Frage ,Fusion? Ja oder Nein?’ einen übereilten Ratsbeschluss für den absolut falschen Weg!“

Das sagt die CDU-Fraktion im Stadtrat von Bad Lauterberg

Durch den kommenden Bürgerentscheid seien die gewählten Vertreter der Bürger – die Mitglieder des Stadtrats – „nicht mehr Herr des Geschehens“.

Es sei jedoch falsch, die Corona-Krise als finanziellen Grund für ein Ende der bisherigen Fusionsgespräche vorzuschieben. CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Stahl erläutert, die Haushalte seien auch ohne die Krise schon stark belastet. Das sei mit oder ohne Fusion der Fall. Nachtragshaushalte müssten sowieso beschlossen werden, sie werden sich wegen der Folgen der Pandemie wohl erhöhen.

Auch er weist auf die viele Arbeit hin, die Kommunalpolitiker, Verwaltungen und Landkreis in die bisherigen Gespräche investiert hätten. Richtig ins Rollen gebracht hatte das ein CDU-Antrag auf Einstellung der Fusionsgespräche. Der damalige Grund war, dass es keinen Fortschritt gab. Doch die Beratungen gingen daraufhin weiter, weshalb der Antrag sogar zurückgezogen wurde, berichtet Stahl.

Das sagt die Fraktion der Bürgerinitiative (BI):

Die WgiR habe, aus Sicht der BI, in der Vergangenheit immer wieder für Irritationen in Rat und bei der Ratsarbeit in Bad Lauterberg gesorgt. „Der jüngst eingebrachte Beschlussantrag der WgiR toppt hierbei nochmalig Vergangenes“, teilt Fraktionsvorsitzender Klaus Richard Behling auf Nachfrage mit. „Während in der Coronakrise deutlich spürbar wird, dass die politischen Parteien von Bund, Ländern und Kommunen aufeinander zugehen, miteinander sprechen, im Vorfeld versuchen politische Probleme im Sinne der Allgemeinheit zu lösen, versucht nun die WgiR durch einen neu eingebrachten Ratsantrag ein eigenes politisches Erbe aus der Krise, welche sicherlich auch Bad Lauterberg umgänglich im Griff hat, zu ziehen.“

Die BI bemängelt zudem, dass der angekündigte WgiR-Antrag schon vor Bekanntwerden „in sozialen Netzwerken ausführlich“ diskutiert wurde. „Bevor sich der Rat mit der Materie beschäftigen kann, stellt man erstmal per se fest, dass nunmehr keine weiteren Fusionsgespräche mit den benachbarten Südharz-Gemeinden geführt werden sollen – der Coronakrise geschuldet. Aus Sicht der BI hat das Eine mit dem Anderen nur wenig zu tun.“

Gleiche Probleme in Kommunen erwartet

Denn Bund, Land und Kreis seien Ansprechpartner für mögliche Hilfe insbesondere nach Corona. Die Stadt Bad Lauterberg selber verfüge, bis dato, tatsächlich über keinen eigenen Rettungsschirm – genauso wenig wie Bad Sachsa, Walkenried oder andere Gemeinden. „Alle werden ,danach’ mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben.“ Aber gerade die langfristigen Auswirkungen der Krise könnten dazu führen, dass kurzfristige Synergieeffekte nicht mehr ausreichen, sondern nur ein dauerhaftes Zukunftskonzept – eben durch eine Gemeinde-Fusion – zukunftsorientiert und langfristig eine Lösung darstellen könnte.

Behling: „In der Tat werden in absehbarer Zukunft in Bad Lauterberg erhebliche Haushaltsmittel fehlen. Aber welche Handlungsalternativen richtig oder falsch sind, muss doch konkret abgewägt werden. Aus welchem Grund sollte man also jetzt, nach fast zwei Jahren Vorarbeit, diese nunmehr zunichte machen, jetzt nur noch ein ,Abbruch’ ins Auge gefasst werden?“

„In diesem Fall würden wir uns einer von uns selbst gewählten Handlungsoption berauben“, so die Bürgerinitiative. Sie findet es außerdem bedenklich, dass die Wählergruppe „einen anonymen Vertreter des Landes benennt, welcher ihre Theorie unterstützt, ebenfalls ein Bedenkenträger für weitere Fusionsgespräche sein soll. Um wen handelt es sich da? Es wäre doch im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung wichtig, hier ,Ross und Reiter’ konkret zu benennen.“

Abbruch oder Bürgerentscheid?

Die BI teilt weiterhin mit: „ Im Übrigen führt die WgiR durch ihren jetzigen Ratsantrag ihr eigenes Konstrukt ad absurdum. Denn: Was passiert nunmehr mit dem bereits eingereichten Antrag zu einem Bürgerentscheid Südharz-Fusion? Viele Einwohner der Stadt haben sich, durch eigenhändige persönliche Unterschriften, an dem Zustandekommen beteiligt. Soll deren Engagement nun unter den Tisch fallen? Sollen jetzt die Bürgerinnen und Bürger der ihnen versprochenen Mitentscheidungsoption beraubt werden?“

Aus Sicht der BI gebe es keinen triftigen Grund – auch nicht das Vorschieben der Coronakrise mit deren ökonomischer Auswirkung –, die Fusionsgespräche jetzt einzustellen. „Wir stehen für eine Weiterführung der Sondierungsgespräche mit unseren Nachbarn, außer das Ergebnis eines Bürgervotums führt in eine andere Richtung.“

Das sagt Michael Triebel, parteiloser Einzelvertreter im Rat:

„Der Ausstieg aus den Fusionsgesprächen ist verfrüht“ – nur weil jetzt vier Wochen wegen der Corona-Krise fehlten. Triebel spricht von einem „Schnellschuss“ der Wählergruppe. Es sollten sich lieber alle, wirklich alle zusammensetzen – auch die WgiR, die den zurückliegenden beiden Stadtratssitzungen ferngeblieben sei. „Wir haben noch Zeit.“

Er selber stehe einer möglichen Fusion neutral gegenüber, „ich warte noch auf einige Fakten“. Er erklärt auch, dass die Wählergruppe „sonst gute Anträge und Ideen“ habe. Aber jetzt wieder Unruhe – auch in die Bevölkerung – zu bringen, sei schlecht.