Feuerwehr stellt auf digitalen Betrieb um

Osterhagen. Die Osterhagener Brandschützer legten eine neue Ausrückordnung fest – per Videokonferenz.

In den vergangenen Wochen beschäftige sich die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Osterhagen intensiv mit dem aktuellen Thema Coronavirus. Aufgrund der Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren des Landesverbandes, wurde ein Dienstverbot für die Kinder- und Jugendfeuerwehr- sowie die Einsatzabteilung ausgesprochen. Das Kommando um Ortsbrandmeister Kai Giza stehe hinter diesen Entscheidungen und habe aus diesem Grund eine noch nie dagewesene Ausrückordnung für die Ortsfeuerwehr erstellt. Darüber informiert die Wehr in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Diese Ausrückordnung trete ab sofort in Kraft und werde trotz allem den Brandschutz beziehungsweise die Hilfeleistung der Einwohner Osterhagens zu jeder Tageszeit gewährleisten.

Da auch ein Versammlungsverbot besteht, sei es schwierig, die ständigen Änderungen und Anpassung den Einsatzkräften zu vermitteln. Somit wurde vom zuständigen Gruppenführer der Wehr kurzerhand auf Videokonferenzen umgestellt.

Zuerst wurde die Videokonferenz im kleinen Kreis mit dem Ortsbrandmeister, seinem Stellvertreter und Gruppenführer abgehalten, um gegebenenfalls technische Probleme abzustellen. Am Sonntag vor Ostern wurde dann ein Teil der Kommandomitglieder zur zweiten Videokonferenz eingeladen und die neue Ausrückordnung festgelegt.

Nun müsse diese Technik auch für den digitalen Dienstbetrieb auf alle Einsatzkräfte erweitert werden, um ein längeren Dienstausfall zu kompensieren. „Das wird sicherlich für alle Kameraden eine sehr interessante und spannende Zeit mit der Digitalen Dienstmethode“, heißt es vonseiten der Wehr.