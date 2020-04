Wenn der Sohn aus der Ferne winkt: Bürgermeister in Quarantäne

„Das darf doch nicht wahr sein!“ – das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich den Anruf vom Gesundheitsamt erhielt. Ich hatte an einer Besprechung teilgenommen, von der sich im Nachhinein herausgestellt hatte, dass ein Teilnehmer Corona-positiv war. Ich solle mich freiwillig in Quarantäne begeben, wurde mir empfohlen. Zu dem Zeitpunkt des Anrufs lag das allerdings schon einige Tage zurück, und natürlich fragte ich mich da als Erstes, ob ich mich angesteckt und vielleicht das Virus schon an meine Familie weitergegeben hatte.

Symptome hatte ich keine – und getestet werde ich auch nicht, wurde mir gesagt. Also was tun? Gut, dass wir eine leerstehende Einliegerwohnung zur Verfügung haben, denn ich wollte natürlich alles tun, um meine Familie vor einer eventuellen Infektion zu schützen. Das Wichtigste nahm ich mit: Computer, Mobiltelefon – und Ladekabel. Das Homeoffice war also schnell fertig, nur die Internetverbindung, die musste auf die Schnelle noch aufgerüstet werden, denn nun wurde die Kommunikation mit den Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung über das städtische Intranet und Skype durchgeführt.

Langeweile kam nicht auf – ich hatte so viele Telefonate zu führen, dass ich das Handy praktisch permanent am Ladekabel lassen konnte. Unter anderem habe ich viel mit meinem Amtskollegen Jens Augat aus Osterode telefoniert, denn er war auch gerade in Quarantäne und musste gleichzeitig die Amtsgeschäfte weiterführen.

Natürlich ist es ein großer Luxus, eine ganze (wenn auch kleine) Wohnung für sich zu haben – andere Betroffene müssen sich innerhalb der Wohnung von ihrer Familie isolieren, das ist viel schwieriger. Mein kleiner Sohn hat mir immer das Essen vor die Tür gestellt, geklopft – und ist dann ganz schnell weggerannt, um mir aus der Ferne zuzuwinken. Das war schon irgendwie ein sehr seltsames Gefühl.

Befremdlich fand ich auch, dass ich jedes Mal, wenn ich mal genießt oder mal kurz die Atemwege frei geräuspert hatte, überlegt hatte: „Geht’s jetzt los? Habe ich mich vielleicht doch infiziert?“ Dabei habe ich mir über meine Gesundheit weniger Gedanken gemacht, eher darüber, ob eventuell meine Familie betroffen wäre. Meine Kinder hätten es wahrscheinlich gut weggesteckt, aber meine Mutter gehört zur Risikogruppe. Erst zum Ende der Quarantänezeit wurden diese Gedanken wieder weniger.

Da ich eigentlich ständig etwas zu tun hatte, kam auch kein Lagerkoller bei mir auf. Nur zwei Dinge haben mir wirklich gefehlt: erstens Bewegung, denn ich konnte ja nicht einmal spazieren gehen. Und zweitens: meine Kinder, die sich sonst abends mit mir beim Fernsehen auf das Sofa kuscheln. Das genieße ich jetzt, wo die Quarantäne schon über eine Woche vorbei ist, umso mehr.

Symptome habe ich in der ganzen Zeit keine entwickelt und bin völlig sicher, mich überhaupt nicht infiziert zu haben. Das heißt aber auch, dass es in Zukunft unter Umständen wieder von vorne losgehen kann und die nächsten vierzehn Tage in Quarantäne anstehen. Zwar versuche ich mein Bestes, persönlichen Kontakt zu vermeiden, aber ab und zu lässt sich die persönliche Anwesenheit bei Sitzungen nicht vermeiden. Schließlich müssen wir alle unseren Job erledigen, gerade in diesen Zeiten ganz besonders.

