Jetzt wichtiger denn je: Patientenverfügungen überprüfen

Der erste Corona-Todesfall in der Stadt Göttingen war eine 92-jährige Frau. Da sie eine Patientenverfügung hatte, sei sie nicht beatmet worden. Rechtsanwalt und Notar Johannes-Herbert Hoffmann in Bad Lauterberg, der sich als Fachanwalt für Familien- und Erbrecht täglich mit dem Thema Patientenverfügung beschäftigt, erhielt die besorgte Anfrage einer Frau, weil ihre Eltern in ihrer vor einigen Jahren beurkundeten Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung eine künstliche Beatmung ausgeschlossen hätten.

Viele Menschen, so Hoffmann, seien jetzt verunsichert, was die Coronavirus-Epidemie für Patientenverfügungen bedeute, nachdem möglicherweise die Kapazitäten auf den Intensivstationen knapp werden könnten. Sie befürchten, eine Patientenverfügung könne sich negativ auf die Behandlung auswirken. Müssten also die bisher errichteten Patientenverfügungen überdacht und geändert werden, weil sie in der aktuellen Situation nicht passen oder zu einer ungewollten Lebensverkürzung führten?

Hoffmann erklärt dazu: Die Patientenverfügung beschreibt Zustände, in denen sie greifen soll. Die meisten wollen verhindern, dass Leiden nur verlängert werden, wenn es keine Aussicht auf Erfolg gibt. Das heißt, wenn der Patient nur noch anhand von Maschinen und Intensivmaßnahmen, wie künstlicher Beatmung oder künstlicher Ernährung, am Leben gehalten wird. Es gebe jedoch Patientenverfügungen – vor allem älteren Datums –, die die Voraussetzungen, unter denen sie gelten sollen, nur sehr ungenau beschrieben.

Allgemeine Äußerungen wie „wenn keine Aussicht mehr auf ein sinnvolles Leben besteht“, oder: „falls mein Leben nicht mehr erträglich sein sollte“, „möchte ich nicht an Schläuchen hängen“ oder „ich möchte keinen würdelosen Tod“ bzw. „man soll mich in Ruhe sterben lassen“ seien aber nicht hilfreich und stellten die Ärzte und die Angehörigen, die eine solche Patientenverfügung in Händen halten, im Ernstfall vor eine schwierige Situation. Bei alten Menschen mit Vorerkrankungen, bei denen eine Coronavirus-Infektion offenbar innerhalb weniger Stunden zum Tod führen könne, bleibe dann vielleicht keine Zeit zum Nachdenken mehr. Gerade in dieser Situation sei es wichtig, dass eine Patientenverfügung sowohl die Situationen, für die die Verfügung gelten soll, als auch die gewünschten oder ungewünschten Behandlungen möglichst konkret beschreibe. Hoffmann rät deshalb, bestehende Patientenverfügungen darauf hin zu überprüfen, ob sie sowohl die Voraussetzungen, unter denen sie gelten sollen, als auch die Behandlungswünsche möglichst genau bezeichnen.

Eine Patientenverfügung könne jederzeit verändert werden, sie müsse auch nicht notariell beurkundet werden. Ob eine Patientenverfügung konkret für den Fall einer Corona-Erkrankung verändert werden sollte und was das im Einzelnen im Fall der Corona-Erkrankungen bedeute, sei eine Frage an die Mediziner.

Unabhängig von einer Coronavirus-Infektion, so Hoffmann, sollte in einer Patientenverfügung konkret bestimmt sein, dass sie erst dann gilt, wenn man sich nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde, im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, so schwer hirnorganisch geschädigt sei, dass die Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, unwiederbringlich erloschen sei, oder man infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage sei, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu sich zu nehmen.

Wenn diese Situation unumkehrbar eingetreten sei, sollen nach dem Wunsch der meisten Menschen – so die Erfahrung des Bad Lauterberger Rechtsanwalts und Notars – lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben oder beendet werden und sich die Behandlung auf lindernde pflegerische Maßnahmen und ärztliche Maßnahmen zur Linderung von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderer belastender Symptome konzentrieren.

Dem Wunsch, in einer solchen Situation einen schnellen und gnädigen Tod zu haben und nicht mehr lange leiden zu müssen, entspreche es, dass „auch etwaige weiter hinzutretende Erkrankungen nur noch im vorstehend bezeichneten Umfang palliativmedizinisch behandelt werden, selbst wenn sie an sich heilbar wären“, wie Hoffmann in den von ihm formulierten Patientenverfügungen ausdrücklich vermerkt. Das würde in der Situation, für die die Patientenverfügung errichtet ist, auch für eine Coronavirusinfektion gelten.

So schmerzlich es im ersten Moment sei, einen Angehörigen plötzlich innerhalb weniger Tage oder gar Stunden zu verlieren, so sehr könne es für einen schon lange leidenden Menschen eine Erlösung sein. Keinen Zweifel könne es aber darüber geben, dass ein Patient, bei dem die in einer Patientenverfügung bestimmten Situationen nicht vorliegen, Anspruch auf alle medizinisch indizierten Behandlungen hat. Die Empfehlung des Juristen ist es – unabhängig von der Corona-Epidemie –, bereits errichtete Patientenverfügungen zu prüfen, zum Beispiel anhand der Vorschläge des Bundesjustizministeriums.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort