Bad Lauterberg. Die Bad Lauterberger Feuerwehr rückt am Mittwochnachmittag zu dem Feuer in der Wissmannstraße aus.

Fett in Bratpfanne gerät in Brand

Zu einem Küchenbrand ist es am Mittwochnachmittag, 8. April, in einer Wohnung in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg gekommen. Beim Kochen geriet das Fett in einer Bratpfanne in Brand, und die Flammen schlugen auf einen Hängeschrank über. Der Bewohner versuchte vergeblich, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Die Lauterberger Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sie rückte unter anderem mit ihrer Drehleiter an. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, sind weder Personen zu Schaden gekommen, noch gab es einen größeren Schaden am Gebäude.