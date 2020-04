Rat entscheidet, wer Strom und Wasser liefert

Wichtige Beschlüsse musste der Rat der Stadt Bad Lauterberg bei seiner Sitzung am Montagabend fassen: Es ging um die Neuvergaben von Konzessionen für Strom und Wasser. Den Zuschlag soll in beiden Fällen die Bad Lauterberg Netz GmbH bekommen, so die Entscheidung. Um die Stromkonzession hatte sich...