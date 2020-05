Kirchberg-Rehaklinik soll Krankenhaus-Patienten übernehmen

Die Kirchberg-Rehaklinik in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg. 22 Rehakliniken in Niedersachsen sind gesetzlich verpflichtet, Patienten aus Krankenhäusern aufzunehmen. Das unterstützt diese in der Corona-Krise.

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat 22 niedersächsische Rehakliniken angewiesen, Patienten aus regulären Krankenhäusern zu übernehmen, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Damit sollen die Krankenhäuser entlastet werden. Zu den betroffenen Kliniken gehören die Kirchberg-Klinik in Bad Lauterberg (Foto von 2016), die Barbarossa-Klinik in Bad Harzburg und die Asklepios-Kliniken Schildautal in Seesen.

Anordnung schafft 2.000 zusätzliche Plätze für Corona-Patienten

Grundlage dieses Vorgehens ist das am Sonntag, 29. März, in Kraft getretene Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz des Bundes. Danach können Rehaeinrichtungen unter bestimmten Umständen dazu verpflichtet werden, leichtere stationäre Fälle aus Krankenhäusern zu übernehmen, damit diese sich auf die Aufnahme von Covid-19-Patienten vorbereiten können. Durch die Anordnung konnte das Land rund 2.000 zusätzliche Krankenhausbetten schaffen.

„Angesichts der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist es zwingend erforderlich, unsere Krankenhäuser auf eine stark steigende Anzahl an behandlungspflichtigen Covid-19-Patienten vorzubereiten. Die Nutzung der Rehakliniken als Ausweichquartiere für Patienten, die unter anderen Erkrankungen leiden und stationär weiterbehandelt werden müssen, ist ein wichtiger und notwendiger Schritt. Er hilft, die kommenden Herausforderungen zu bewältigen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann in Hannover.