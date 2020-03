Bad Lauterberg. Am späten Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg an die Seniorenresidenz Curanum gerufen.

Brandmeldeanlage in Seniorenresidenz löst aus

Am späten Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg an die Seniorenresidenz Curanum gerufen – die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage der Einrichtung hatte ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keinen Grund für den ausgelösten Alarm erkennen, teilen die Brandschützer auf ihrer Internetseite mit.