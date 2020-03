Mann zündet sich auf offener Straße selbst an

Zu einer Tragödie kam es Dienstag in einem Wohngebiet in Bad Lauterberg. Wie Jasmin Kaatz, Pressesprecherin der Polizei Göttingen, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, hatte sich ein 30-Jähriger gegen 10 Uhr auf offener Straße mit einer leicht brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese selbst entzündet. Der Mann habe schwere Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich erlitten und sei in ein Klinikum nach Halle gebracht worden. „Als Anwohner das Unglück bemerkten, haben sie die Flammen mit Decken erstickt und die Rettungskräfte verständigt“, so Kaatz. Grund für den vermeintlichen Suizidversuch seien laut Polizei wohl persönliche Probleme im zwischenmenschlichen Bereich.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder