Stadtverwaltung Bad Lauterberg ist für Besucher geschlossen

Um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken und zudem die Stadtverwaltung arbeitsfähig zu halten, bleiben Rathaus, Bürgerbüro und Touristinformation ab dem heutigen Dienstag für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD) mit. Die Verwaltung sei jedoch eingeschränkt erreichbar: von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 05524/853-0. Nur auf persönliche Einladung am Telefon sind Besucher gestattet, wenn sie beispielsweise ein Dokument unterschreiben müssen. Unter der genannten Telefonnummer gibt es auch Informationen der Touristinfo.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Bad Lauterberg werden in drei Gruppen aufgeteilt: Manche arbeiten im Haupthaus, andere im Nebengebäude. Sie dürfen gegenseitig nicht in persönlichen Kontakt treten, um eine Ansteckung zu vermeiden. „Einige Kollegen arbeiten im Home Office, als Backup, wenn die anderen Gruppen ausfallen“, erläutert Gans das Vorhaben.

Notbetreuung für einige Kinder

Nicht nur Mitarbeiter der Verwaltung sollen vor einer möglichen Ansteckung mit Corona geschützt werden, sondern auch die im Vitamar. Das Lauterberger Erlebnisbad bleibt geschlossen. „Es kann nicht sein, dass auf einer Seite die Schulen geschlossen werden, dann aber Hunderte Schüler sich im Hallenbad treffen.“

Sowohl Schulen als auch Kindertagesstätten sind seit Montag geschlossen (wir berichteten). Ab Mittwoch, 18. März, bietet die Stadt eine Notbetreuung für Kita-Kinder an. Darauf wurden die Erziehungsberechtigten mit Handzetteln hingewiesen, zudem war ein Servicetelefon eingerichtet. Die Notbetreuung richtet sich aber nur an Kinder, deren beide Elternteile in bestimmten Berufen arbeiten. Zu den krisenrelevanten Berufsgruppen gehören etwa Polizisten, Feuerwehrleute und Krankenpfleger. Allen anderen müsse leider abgesagt werden, sagt Gans. „Den Menschen in den gefragten Berufen soll der Rücken freigehalten werden.“ Ferner sollen die Betreuungsgruppen sehr klein gehalten werden.

Corona-Fall in der Kneippstadt

Auch öffentliche Veranstaltungen fallen aus, beispielsweise der Lauterberger Wochenmarkt am Freitag, bei dem viele Leute zusammenkommen, so der Bürgermeister. Gleiches gilt für die Osterfeuer, die kreisweit abgesagt werden sollen.

Gans bestätigt zudem, dass zu den Infizierten Corona-Fällen im Landkreis einer in Bad Lauterberg gehört. „Das wird vermutlich auch weitergehen.“

