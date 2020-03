Bad Lauterberg. 75 Einsatzkräfte waren Freitagabend im Weideweg im Einsatz. In einem Keller war ein Wäschetrockner in Brand geraten.

Brand in Bad Lauterberg: Feuerwehr holt Haustiere aus Gebäude

Die Feuerwehren der Stadt sind Freitagabend um 21.30 Uhr zu einem Kellerbrand in den Weideweg in Bad Lauterberg alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen in Brand geratenen Wäschetrockner handelte. Dieser wurde abgelöscht und ins Freie gebracht, auch wurden ein paar Haustiere aus dem verrauchten Gebäudeteil ins Freie gebracht. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg mit.

Die Wehren der Ortsteile standen in Bereitstellung und konnten nach kurzer Zeit aus dem Einsatz entlassen werden. Die Schadenshöhe und Ursache wird von der Polizei ermittelt. Es befanden sich 75 Einsatzkräfte im Einsatz.