Pkw schiebt Autos aufeinander – Fahrer flüchtet

5.000 Euro Schaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Samstag gegen 0.15 Uhr in der Straße Am Roßholz in Barbis ereignete. Darüber informierte jetzt die Polizei.

Demnach ist ein Unbekannter mit seinem Pkw auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen weiteren geparkten Ford Escort geschoben. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Polo mit OHA-Kennzeichen handeln. Der Pkw müsste starke Beschädigungen im Frontbereich aufweisen, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05524/963-0 entgegen.