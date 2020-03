Unbekannter kippt Motorroller an Barbiser Bahnhof um

Am vergangenen Donnerstag wurde in der Zeit von 7 bis 13.40 Uhr ein schwarzer Motorroller am Barbiser Bahnhof beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Besitzer des Rollers hatte diesen am Donnerstagmorgen auf dem dortigen Parkplatz abgestellt, als er am Mittag zurück kam, stellte er die Schäden fest. Die Polizei vermutet, dass der Roller umgekippt und anschließend durch den Verursacher wieder aufgestellt wurde. Hinweise werden unter Telefon 05524/9630 entgegengenommen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder