Bad Lauterberg. Personen, die in der Nacht zu Freitag etwas beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise der Polizei zu melden.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte die Bücherzelle des Rotary-Clubs Bad Lauterberger-Südharz im Bad Lauterberger Kurpark verwüstet. Darüber informierte der Club in einer Meldung, in der die Verantwortlichen um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Personen, die etwas beobachtet haben, werden darum gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 zu melden.