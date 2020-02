Night Beat Festival kehrt zurück nach Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Mehrere Bands treten am 7. März in der Kneippstadt auf. Der Ticketvorverkauf läuft bereits.

Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Das Night Beat Kneipenfestival kommt am 7. März wieder in die Innenstadt von Bad Lauterberg und sorgt dort für ordentlichen Livemusiktrubel. Das kündigen die Veranstalter jetzt an.

Demnach wird in diesem Jahr von Schlager bis hin zu Rock-Klassikern einiges geboten.

Programm von Schlager über Rock’n’Roll bis Elektro

Im Foyer des Kurhauses kann mit Songs von Costa Cordalis, Howard Carpendale und den Jürgens (Udo, Marcus und Drews) und vielen mehr eine wundervolle Schlager-Nacht gefeiert werden. Die Band Verwöhnaroma serviert dazu das perfekte Songmenü. Einen ordentlichen Mix aus Funk und Soul bringt die Leipziger Band Jamstreet im Café Callis auf die Bühne. Bei Funky Grooves, erdigem Rock und coolem Soul bleibt hier kein Bein still stehen.

Die Beatles- und Oldies-Band The Six Pickles spielen im Hotel Riemann mit tanzbarem, partytauglichem Beat und Rock’n’Roll auf. Die Andersons überzeugen mit Comedy-Rock und ihrem Charme jeden Festivalgänger. Für die größten Hits der letzten Jahrzehnte benötigen sie nicht mehr als zwei Akustikgitarren und einen Cajon, um für einen unvergesslichen Abend in den Jägerstuben zu sorgen.

In Lisa’s Eck ist der Kieler Musiker Patrick Wilkens zu Gast. Die Gäste werden hier mit Erstaunenfeststellen, dass er auch ganz allein wie eine mehrköpfige Liveband klingt. Mit seinem Looper nimmt er alle Instrumente live vor dem Publikum auf und integriert die Sounds direkt in seine Songs. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Musik-Kulisse mit mitreißenden Livehits von Bob Marley über Avicii bis hin zu The Police und Ed Sheeran.

Die Mitglieder der Rockband Ablazed stehen im 5th Rock Avenue auf der Bühne. Mit ihrem umfangreichen Repertoire bieten sie dem Publikum viel Abwechslung und für so ziemlich jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein. Dabei stellen ihre Konzerte keine einfache Titelabfolge dar, sondern eine kraftvolle und mitreißende Liveperformance, welche die Energie und Stimmung eines jeden Songs auf die Bühne und ins Publikum bringt.

Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich

Auch dieses Jahr wird der Night Beat Shuttle-Service wieder angeboten. Für drei Euro pro Fahrt kann man sich das Auto sparen und richtig feiern gehen. Eintrittsbändchen gibt es für 14 Euro in folgenden Vorverkaufsstellen: bei Rewe Markt Weitzel, Lutterstraße 1, bei der Touristinformation der Stadt bad Lauterberg, Ritscherstraße 4, in allen beteiligten Night Beat Lokalen sowie im Musikhaus Funke in Osterode und online auf www.honky-tonk.de als Ticketdownload. Karten an der Abendkasse kosten 16 Euro. Der Einlass an den verschiedenen Spielstätten beginnt am 7. März um 19 Uhr, die Auftritte starten zwischen 20 und 21 Uhr.

Weitere allgemeine Infos und Informationen zu den einzelnen Touren sind unter www.night-beat.net und auf Facebook zu finden.