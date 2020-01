Spezialfahrzeuge richten Wege im Lauterberger Wald her

Derzeit werden im gesamten Gebiet des Forstamtes Bad Lauterberg umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Wäldern durchgeführt. Aufgrund der Trockenheit und der damit verbundenen Problematik mit Borkenkäfer-Befall an Fichten und Buchen müssen immer mehr Bäume in den Wäldern sowie an den...