Harzer Borussen haben ein Herz für Tiere

Einmal jährlich stellen sich die Mitglieder des „BVB-Fanclub Harzer Borussen“ in den Dienst einer guten Sache und sammeln Spenden bei ihrem regelmäßigen Treff, der jeweils am 1. Montag im Monat, um 19 Uhr, in der Kirchberg-Therme stattfindet. In diesem Jahr konnte sich der Tierschutzverein Bad Lauterberg und Umgebung über 300 Euro freuen. Wie die Fanclub-Kassenwartin Gabi Heidelberg bei der Übergabe dazu erläuterte, sponserte die Familie Gollee das „Currywurst-Essen“ der Harzer Borussen. Im Gegenzug dazu sammelten die daran teilnehmenden Vereinsmitglieder Spenden. Das Geld soll unter anderem zur Versorgung von derzeit rund 100 Katzen, 3 Hunden, 11 Kaninchen und 10 Kanarienvögel verwendet werden, die allesamt gern an Tierfreunde abgegeben, bzw. vermittelt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder