Der Pavillon soll nicht mehr im Dunkeln stehen

300 Euro spendeten jetzt die Lauterberger SPD-Frauen an die Stadt. Das Geld soll helfen, eine Beleuchtung am Pavillon im kleinen Kurpark zu finanzieren. Zusammengekommen war die Summe beim Verkauf der gebastelten Weihnachtsdeko beim Sozialen Weihnachtsmarkt. Die Frauen hatten sich im Vorfeld dafür entschieden, weil diese Beleuchtung allen Bürgern und Gästen zugute kommt. Bürgermeister Gans dankte für die Spende und freute sich, dass der Pavillon nun abends nicht mehr im dunkeln steht. Im Anschluss an die Spendenübergabe konnten die Frauen ihre Fragen zum politischen Geschehen in Bad Lauterberg stellen. Wann gibt es schon einmal die Möglichkeit, vom Bürgermeister, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Holger Thiesmeyer sowie vom Ortsvereinsvorsitzenden Uwe Speit aktuelle Informationen zu erhalten. Ein reger Austausch folgte.

