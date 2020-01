24 Sportler aus Barbis erhalten das Deutsche Sportabzeichen

In einer Feierstunde in der Gaststätte Dreymanns Mühle am Sonntagnachmittag, 5. Januar, wurden die im Jahr 2019 errungenen Sportabzeichen in den drei verschiedenen Kategorien an insgesamt 24 Sportler des Sportclubs HarzTor des Stützpunktes Barbis überreicht.

Der Stützpunktleiter Jürgen Kuhnert freute sich über die sehr gute Beteiligung an der Veranstaltung. Gemeinsam mit Uwe Roloff nahm er die Verleihungen vor. Erfreut zeigte er sich über die fast gleiche Zahl der Abnahmen wie im Jahr 2018. Vor der Verleihung erinnerte er an den im vergangenen Jahr plötzlich verstorbenen Wilhelm Körner und würdigte dessen 15-jähriges Wirken als Obmann.

Kuhnert gab bekannt, dass auch in diesem Jahr – ab Mai – grundsätzlich wieder jeden Montag auf dem Sportplatz Barbis die Abnahmen erfolgen. Er bedankte sich auch bei dem Team, das bei den Abnahmen der Disziplinen unterstützten: Brigitte Roloff, Brigitte Kuhnert, Uwe Roloff, Ralf Koch und Otto Kellermann.

Das Abzeichen in Gold konnten Ingo Fraatz (insgesamt 33 abgelegte Prüfungen), Peter Genschor (22), Friedrich Gericke (44), Christian Hartmann (7), Kurt Hübner (18), Klaus-Dieter Jahn (55), Jürgen Kuhnert (28), Jens Leifheit (6), Otto Matzenauer (6), Mario Noack (5), Werner Vöge (18), Jörg Wedekind (33), Karin Genschor (34), Sabine Genschor (15), Christine Heise (25), Brigitte Kuhnert (25), Sabine Leifheit (6), Marion Speit (12), Vera Vöge (28) und bei den Jugendlichen Adrian Noack (5) in Empfang nehmen.

Das Abzeichen in Silber ging an Ralf Koch (7) und Inge Holzigel (26). Bronze erkämpften sich Otto Kellermann (42) und Erika Tschersich (16). Ein Familien-Sportabzeichen konnte Familie Genschor in Empfang nehmen. Für einige Sportler gab es für die Häufigkeit ihrer Abnahmen Zusatzabzeichen. Als „außergewöhnlich“ bezeichnete Kuhnert die die Häufigkeit sogenannter „Schnapszahlen“.