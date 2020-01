Neue Selbsthilfegruppe in Bad Lauterberg gegründet

Bei der Selbsthilfekontaktstelle KISS des Paritätischen Osterode hat sich eine Frau gemeldet, die in Bad Lauterberg die Selbsthilfegruppe „Seelengeflüster“ gründen möchte. Die Gruppe soll für Menschen mit psychischen Erkrankungen sein sowie für Menschen, die einsam oder in Trauer sind.

Emma (Name geändert) hat in ihrem Leben schon viel mitgemacht: Sie war an Krebs erkrankt, hat chronische Schmerzen und ihre Tochter verloren. Der Tod ihrer Tochter führte dazu, dass Emma in die Psychiatrie kam. Sie versuchte, mit ihrer Trauer alleine fertig zu werden und hat dabei Unterstützung in der psychologischen Beratungspraxis und Psychotherapie (nach dem Heilpraktikergesetz) von Kristin Fröhlich gefunden.

Im Laufe der Zeit und in vielen Gesprächen stellte Emma fest, dass sie gerne wieder etwas für sich und andere Menschen auf die Beine stellen wollte: Zuvor war sie selbstständig und leitete 15 Jahre lang ihren eigenen Pflegedienst in Hamburg. In ihrem Beruf hat sie Erfüllung gefunden – seit sie berentet ist, fehlt ihr etwas. Aus diesem Grund möchte sie jetzt die Selbsthilfegruppe „Seelengeflüster“ gründen, dabei wird sie von Kristin Fröhlich unterstützt.

In den Gruppen sind Menschen im Alter von 20 bis 70 Jahren willkommen – egal, ob sie eine psychische Erkrankung haben, trauern oder einsam sind.

Das erste Treffen findet am Donnerstag, 16. Januar, ab 16 Uhr im „Haus der Begegnung“ der Johanniter in der Bahnhofstraße 10, ehemalige Lutterbergschule, in Bad Lauterberg statt. Der Paritätische weist darauf hin, dass eine Selbsthilfegruppe kein Ersatz für eine Therapie darstellt, aber eine Möglichkeit sei, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, „die wissen, wie es einem geht“, so die Verantwortlichen. Der Besuch einer Selbsthilfegruppe ist kostenlos und alles, was dort besprochen wird, wird vertraulich behandelt und nicht nach außen getragen.

Für weitere Informationen steht Marion Janeczek von der Selbsthilfekontaktstelle KISS des Paritätischen Osterode unter Telefon 05522/9077-16 oder per E-Mail an kiss.osterode@paritaetischer.de zur Verfügung.