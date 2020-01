Kinder und Jugendliche reiten zu Kiss und Armin van Buuren

Traditionell veranstaltete der Reiterverein Südharz auch in diesem Jahr sein Weihnachtsreiten. Die Akteure, zumeist Kinder und Jugendliche, waren mit Eifer bei der Sache, um die etwa drei Stunden dauernde Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für die Gäste werden zu lassen. Begonnen wurden die Vorführungen mit der Vorstellung der vier Schulpferde, an denen die Reitschüler täglich den Umgang mit dem Tier und das Reiten lernen können. Jedes Schulpferd verfügt über einen Paten. Melanie Janson stellte United und Johnny, geritten von Svenja Walthes, vor und Kristin Morich präsentierte Soraya und Cortina, geritten von Claudia Strauß.

Bunt ging es weiter mit der Voltigiergruppe II, die sich eine Pflicht und Kür im Schritt und Galopp zum Thema „Sommerparty“ ausgedacht hatte. Die 13-köpfige Gruppe belegte bei ihrem Turnierauftakt im September in Bodenstein einen zweiten Platz. Das Team beeindruckte mit seinem Beitrag unter der Leitung von Claudia Strauß, Melina Müller und Svenja Walthes.

„Ghostbusters“-Motive auf Holzpferd in Szene gesetzt

Es folgte eine weitere Voltigierdarbietung – allerdings am Holzpferd Fridolin, das immer dann ins Spiel kommt, wenn neue Pflicht- oder Kürelemente trainiert und optimiert werden müssen, um dem Pferd die ersten gröberen Bewegungsfehler zu ersparen. Erst wenn diese Übungen auf Fridolin funktionieren, kommen sie bei Cortina zum Einsatz, erklärt dazu der Verein. In diesem Fall wurden Motive aus dem Kinofilm „Ghostbusters“ in Szene gesetzt und zusätzlich eine moderne Tanz-Choreographie präsentiert. Die Voltigiergruppe I gab hiermit einen guten Einblick in ihr normales Training. Verantwortlich für die Kür war Viktoria Hirt.

Weiter ging es mit einer Voltigier-Akrobatik-Nummer mit Claudia Strauß als reitende Zirkusdirektorin und Viktoria Hirt, die hinter der Reiterin auf dem Rücken von Cortina eine Akrobatin mimte – zum Zirkuslied „Marsch der Gladiatoren“. Im weiteren Verlauf der Nummer wurde aus der reitenden Zirkusdirektorin die Longenführerin und Viktoria Hirt präsentierte eine Solokür auf Cortina. Cortina zeigte sich als routiniertes Voltigierpferd unbeeindruckt von dem, was Hirt auf ihrem Rücken zur Schau stellte. Das Publikum zeigte sich begeistert. Das Schaubild war durch den Wunsch entstanden, eine Verbindung zwischen der Voltigierabteilung und den Reitern im Reiterverein herzustellen.

Am Hallentor warteten schon die nächsten acht Akteure auf ihren Einsatz. In der Halle wurde indes aus Strohballen und Stangen ein Hinderniskreuz aufgebaut. Zu weihnachtlichen Klängen ritten die vier in umhänge gehüllte Reiter auf ihren Ponys herein. Plötzlich schmissen sie ihre Umhänge ab und legten zu dem Lied „I was made for loving you“ von Kiss eine Springquadrille unter der Leitung von Mona Luthin hin.

Da Cortina vor kurzem eine Verletzungspause hatte, wurde bei der Vorführung rund um „Weihnachtsmann & Co. KG“ auf Einzelübungen im Galopp zurückgegriffen, da es dem Pferd noch schwer fällt, sich im Galopp mit zwei sich bewegenden Voltigierern auszubalancieren, erklären die Verantwortlichen. Des Weiteren zeigte die Gruppe unter der Leitung von Claudia Strauß und Viktoria Hirt auch eine kurze Kür im Schritt. Anschließend folgte eine klassische Interpretation der Weihnachtsgeschichte inszeniert von Mona Luthin und ihren Reitkindern unter Mitwirkung der Schulpferde Soraya und United.

Zusammenhalt der Reiter und Voltigierer symbolisiert

Der nächste Programmpunkt symbolisierte erneut den Zusammenhalt zwischen Reitern und Voltigierern und war ursprünglich als Überraschung geplant. Das Schaubild wurde eingeleitet durch reitende „Hausfrauen“, die die Halle mit ihren Staubwedeln putzten und hinter einem Vorhang verschwanden, um im Abba-Outfit zu flotter Musik einzulaufen.

Jedoch passierte es während des Einlaufens, dass sich die Stute zum Wälzen in den Sand schmiss. Zum Wohle des Pferdes wurde die Vorführung an dieser Stelle abgebrochen und wird bei der nächsten Gelegenheit nachgeholt.

Für das folgende Pas de deux, geritten von Kristin Morich und Emma Lampe, wurde es dunkel in der Reithalle. Eingeritten nach den Klängen von „This is me“ aus dem Film „Greatest Showman“ konnten die Zuschauer die Pferde Coco und Nathan bei ihrer Dressuraufgabe nur aufgrund von kunstvoll eingeflochtenen roten Lichterketten und Halsringen verfolgen.

Flott ging es danach mit einer Disco-Nummer von Armin van Buurens „Turn it up“ weiter. Auch hier zeigte sich das Publikum begeistert. Abschließend wurde es emotional: Melanie Janson bat alle Reitkinder und Eltern in die Reithalle, um das Schulpferd Johnny feierlich in den Ruhestand zu verabschieden und den neuen Besitzern zu übergeben. Dabei wurde die eine oder andere Träne vergossen.

Danach wurde es Zeit, dass das Glöckchen läutete und sich der Weihnachtsmann ankündigte, um seine Geschenke an die Jüngsten zu verteilen. Die Gäste konnten sich im Anschluss im voll besetzten Reiterstübchen stärken.