Weihnachtsmärkte und Schifffahrt

Der Adventausflug führte die Mitglieder des SHAC zuerst zum Weihnachtsmarkt in Fulda. Gegen Mittag wurde von den 40 Teilnehmer Fulda erreicht. Der geschmückte Marktplatz mit seinen Ständen und der historische Weihnachtsmarkt war für alle ein Erlebnis. Der Zweistündige Aufenthalt wurde vielfältig genutzt. Anschließend ging es weiter nach Neu-Isenburg ins Hotel. Der Höhepunkt des Tages war eine abendliche Adventschifffahrt auf dem Main mit Buffet, Musik und Tanz. Am Folgetag war schon wieder Abreise angesagt. Auf dem Rückweg machte man auf einem Weihnachtsmarkt in Bad Hersfeld Pause.

