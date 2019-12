Weihnachtsfahrt ließ keine Wünsche offen

Die Weihnachtsfahrt der Rheuma-Liga AG führte die Mitglieder nach Lübeck. Die Unterbringung und Verpflegung im Hotel in Timmendorf mit 4-Gang Menü am Ankunftstag ließ keine Wünsche offen. Der vorhergesagte Regen beim Besuch der Weihnachtsmärkte Lübecks am folgenden Tag blieb aus, so dass man Punsch und Marzipan genießen und Kirchen und Kunsthandwerkermärkte entdecken konnte. Auf der Rückfahrt besuchte man den Fischmarkt bzw. die Landungsbrücken in Hamburg und nach einem Mittagessen in der Heide ging es zurück Richtung Heimat.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder