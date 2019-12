Südharzer Polizeipensionäre lernen neuen PK-Leiter kennen

Auch in diesem Jahr kamen die Polizeipensionäre aus dem Südharz in Bad Lauterberg zum Jahrestreffen zusammen. Der ehemalige Leiter des Bad Lauterbeger Kommissariates, Rudolf Lindhorst, hatte die Veranstaltung mit Uwe Mazannek organisiert. Lindhorst zeigte sich erfreut über die gute Beteiligung an...