Haute Couture aus Plastik und Zeitung

Erfolgreiche Premiere im Haus Lukas: Die Bewohner der Senioreneinrichtung Kursana Domizil haben bei ihrer ersten Modenschau ihre neueste Kollektion präsentiert. Vorgeführt wurden im hauseigenen Atelier selbst entworfene Modelle aus verschiedenen Folien, Plastiksäcken und sogar aus Zeitungspapier. „Die ungewöhnlichen Kleidungsstücke haben die Bewohner mit Mitarbeitern in Eigenarbeit von Hand angefertigt“, berichtete Kursana-Direktorin Stefanie Schomburg. Zuvor waren die Bewohner sichtlich gut gelaunt in den Räumen an der Sebastian-Kneipp-Promenade über den altersgerechten Laufsteg flaniert. Sie hatten sich für ihre Designer-Kleidung sogar branchenübliche Titel ausgedacht: Vorgeführt wurden unter anderem die Modelle „Schneewittchen“, „Blumenmädel mit schicker Designertasche“, „Eiskönigin“ und „Spanierin“. Für die Atmosphäre sorgte Kursana-Mitarbeiterin Birgit Rode, die auch als Moderatorin einen perfekten Eindruck hinterließ. Bewohnerin Martha Koch zeigte sich ihrer Laufsteg-Premiere sehr zufrieden: „Die Veranstaltung hat wirklich großen Anklang gefunden“, lobte sie. Zum Publikum hatten vorher nicht nur die Bewohner, sondern auch einige Angehörige gezählt. „Die Zuschauer wurden natürlich auch mit Getränken versorgt“, berichtete die Direktorin nach dem gelungenen Nachmittag.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder