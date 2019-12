Zu Besuch im PS Speicher

Der PS-Speicher in Einbeck war Ziel eines Tagesfahrt des SoVD. Hier gab es Infos zur Stadt an sich und zum historischen Kornspeicher. Auf sechs Etagen gibt es hier heute Ausstellungen. Ca. 5.000 Quadratmeter ist die Dauerausstellung groß und es gibt einen Außenbereich für Wechsel- und Sonderausstellungen. Manch einer sah hier zum ersten Mal zwei-, drei- oder vierräderige Fortbewegungsmöglichkeiten der vergangenen 200 Jahre. Ein ehemals eingemauertes Motorrad, nostalgische Szenen mit Milchbar, Zeltplatz, Einrichtungsgegenstände der “Nierentisch-Epoche” gab es zu sehen sowie Fahr- und Motorräder in allen Klassen und Epochen. Auch schicke Autos aus DDR-Zeiten und zum Vergleich parallel dazu westdeutsche Bauweisen. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls gab es eine Sonderausstellung. Zum Abendessen fand man sich dann im “Brodhaus”, ehemals der Bäckergilde gehörend, ein.

