15-Jähriger in Barbis angefahren – Polizei sucht Autofahrerin

Barbis. Ein junger Rollerfahrer wurde am Dienstagnachmittag in Barbis von der Fahrerin eines blauen Opel Astra angefahren. Sie sollte sich melden.

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer wurde am Dienstagnachmittag in Barbis von der Fahrerin eines blauen Opel Astra angefahren. Das meldet die Polizei, die jetzt die Autofahrerin sucht.

Der aus Barbis stammende Rollerfahrer wollte gegen 16.40 Uhr von der Oderfelder Straße nach links in die Straße Am Roßholz abbiegen, als ihn die etwa 40- bis 45-jährige Autofahrerin überholte. Dabei kam es zu einer leichten Berührung, so dass der junge Mann zu Boden stürzte und sich leicht verletzte, so die Polizei. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Die Autofahrerin hielt zwar an, setzte aber nach einem kurzen Gespräch ihre Fahrt aber fort.

Die Autofahrerin, aber auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 zu melden.