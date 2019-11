Mehrere Einbrüche im Bereich Lauterberg und Sachsa

Bad Lauterberg. Die unbekannten Täter hatten die Fenster aufgebrochen und waren so am Wochenende in die Wohnhäuser eingestiegen. Sachschaden: mehrere tausend Euro.

Am vergangenen Wochenende kam es im Südharz zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Das meldet die Polizei. Betroffen waren demnach Häuser in Barbis, Kiebitzweg, in Steina, Am Mühlenberg, und in Neuhof, Im Wiesengrund.

Die bisher unbekannten Täter hatten Fenster der Wohnhäuser aufgebrochen und Bargeld und Schmuck

entwendet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte die Tatzeit in den frühen Abendstunden des Samstags liegen. Die Täter waren vermutlich in die zur Dunkelheit unbeleuchteten Häuser eingestiegen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können bzw. die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 zu melden.