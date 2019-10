Urlaub in Ostfriesland machten jetzt einige Mitglieder des SHAC aus Bad Lauterberg. Ziel war Wittmund, hier hatte man sich in einem Hotel einquartiert. Von hier aus erkundeten die Mitglieder Langeoog im Weltnaturerbe Wattenmeer. Über 1.500 Stunden im Jahr scheint hier die Sonne. Das autofreie Eiland mit seinem Nordseeklima bietet ideale Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Tag. Man fuhr natürlich mit der Inselbahn. Am Tag danach stand Ostfriesland auf dem Programm. Es gab eine Rundfahrt entlang der Nordseeküste. Die Weite des flachen Landes scheint unendlich - so dass morgens zu sehen ist, wer nachmittags zum Tee kommt. Im Land zwischen den Deichen bieten Land, Leute und die Kultur eine ganze Menge. Am Nachmittag stand eine Boßeln-Tour auf dem Programm. Ziel des Spiels ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu werfen. Am tag danach ging es in die Moorlandschaft im Saterland. Nach einem Vortrag über das Moorgebiet und einem Film wurde eine Tour mit der Moorbahn durch die Landschaft zu unternommen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder