Yves-Rene Lyko ist neuer Ortsbeauftragte beim THW

In einer Feierstunde mit vielen geladenen Gästen wurde am Freitag der neue Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks Bad Lauterberg, Yves-Rene Lyko, offiziell in sein Amt eingeführt. In dem Ortsverband sind derzeit 113 Helfer aktiv. Nach einer kurzen Vakanz konnte der Posten des Ortsbeauftragten...