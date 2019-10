Die Polizei warnt vor einer Anrufserie von falschen Polizisten in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg. Am Montagvormittag wurden sechs Anrufe von angeblichen Polizisten in Bad Lauterberg gemeldet. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Betrüger rufen Bürger in Bad Lauterberg an

Am Montag haben Unbekannte bei Bürgern in Bad Lauterberg angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Darüber informiert die Polizei. Demnach sollen es am Vormittag sechs Anrufe gewesen sein.

Die Polizei warnt vor der Masche: In den Telefonaten versuchen die Betrüger zumeist sehr geschickt, ganz gezielt an Informationen über im Haus oder der Wohnung vorhandene Wertsachen zu gelangen. Hierfür tischen sie frei erfundene polizeiliche Informationen oder Geschehnisse auf, um die Angerufenen psychisch unter Druck zu setzen oder so zu verunsichern, dass es schließlich zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen kommt.

Die Beamten machen nochmals deutlich: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notruf-nummer 110 an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.POL