Pastor Manneke: „Nächstenliebe verlangt Klarheit“

Bei seinem Besuch in Bad Lauterberg traf der mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnete Pastor Wilfried Manneke seinen alten Freund und Kollegen, den ehemaligen Herzberger Pastor Bernhard Sulimma wieder. Beide waren damals zur Zeit der Apartheid in Südafrika in zwei benachbarten Gemeinden tätig. Eine Zeit, die sie stark prägte. „Da habe ich erlebt, was es heißt, wenn Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden“, berichtete Pastor Manneke.

„Und nachdem ich dort das Ende der Apartheid miterleben durfte, musste ich feststellen, dass genau diese Ideologie hier bei uns verherrlicht wird.“ In Deutschland, genauer gesagt in seiner Gemeinde in Unterlüß in der Heide, engagiert sich Manneke seit 20 Jahren gegen die dort massiv auftretenden Neonazis – womit er nicht nur auf Zustimmung stoße. Jetzt sei dort auf einem dafür bekannten Hof wieder das Erntefest gefeiert worden, das nicht etwa mit Brauchtum zu tun habe, sondern eines der größten Neonazitreffen in Deutschland sei.

Seit vielen Jahren Demos organisiert

Bereits seit vielen Jahren organisiert Manneke Gegendemonstrationen und weist darauf hin, dass es „alles andere als harmlos“ ist. „Bisher durften wir uns von behördlicher Seite immer nur bis auf 1,7 Kilometer dem Hof nähern“, berichtete er. „In diesem Jahr haben wir es per Urteil erreicht, dass wir erstmals bis zum Hof vor dürfen. Und es blieb friedlich.“

Wie wenig friedlich die Gesinnung der Neonazis sei, gegen die er seit Jahren Position bezieht, machte Pastor Manneke in einem kurzen Abriss deutlich, in dem er erzählte, wie sich die Anfeindungen gegen Spätaussiedler mehrten und ein Schulungszentrum entstehen sollte. Dagegen formierte sich ein breiter Widerstand, der unter anderem auch Ursprung des Labels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ war. Ein leerstehendes Hotelgebäude, so berichtete er weiter, wurde von Neonazis besetzt, dagegen wurden Demos organisiert und Mahnwachen ins Leben gerufen, am Ende musste das Hotel geräumt werden. In der Folge gab es Anfeindungen gegen Manneke, seine Unterstützer und seine Gemeinde, die 2011 in einem Brandanschlag gipfelten, bei dem aber niemand verletzt worden sei.

Auch das Auto des Pastors sei zerstört worden, doch all das habe ihn nicht davon abgehalten, seine christliche Überzeugung weiter zu verbreiten. „Rechtsextreme treten mit Füßen, was für uns Christen einen hohen Wert hat“, stellte er klar, insbesondere die Menschenwürde, die Gleichheit vor Gott und die Nächstenliebe.

196 Todesopfer rechter Gewalt gebe es laut der Amadeu-Antonio-Stiftung seit der Wiedervereinigung in Deutschland, Walter Lübcke sei hier das jüngste prominente Opfer, zudem kursieren sogenannte „Feindeslisten“, auf denen die Neonazis ihre Gegner im Grunde zum Abschuss freigeben. „In unserer Gesellschaft ist etwas losgetreten, was sich nur noch schwer einfangen lässt“, führte Pastor Manneke weiter aus, die Behörden hätten seiner Ansicht nach viel zu lange tatenlos zugesehen.

Gruppen, die sich selbst als Prepper bezeichnen, also auf den Tag X warten, an dem die Gesellschaft zusammenbreche, stellten sich als bewaffnete Rechte heraus. Bei der Polizei Celle seien immer wieder Waffen verschwunden, in den Reihen von Polizei und Bundeswehr seien rechte Gesinnungen keine Seltenheit und Vereinigungen wie „Combat 18“ würden nach wie vor verharmlost, so Mannecke. Rechtspopulisten seien der Steigbügelhalter für Rechtsextreme, so dass der Pastor die Gesellschaft inzwischen in großer Gefahr sehe. Den christlichen Werten widerspreche das ganz deutlich, daher sei es an der Zeit, dass die Kirche sich deutlich positioniere. „Nächstenliebe verlangt Klarheit“, sagte er – ein Thema, das er im sonntäglichen Gottesdienst noch näher erläuterte.

Bevor es allerdings so weit war, gab es zunächst noch eine von Jens-Norbert Marxen moderierte Diskussionsrunde mit den Zuhörern im Gemeindehaus der St.-Andreas-Kirche und für Wilfried Manneke anschließend ein gemütliches Abendessen mit seinem langjährigen Freund Bernhard Sulimma.