Muschinsky-Schüler erhalten ihre Zeugnisse

„Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selber machen muss“, mit diesen Worten begrüßte der Geschäftsführer Erik Cziesla die Schüler vor drei Jahren bei Ausbildungsbeginn. Jetzt, zur Verabschiedung der Absolventen, erinnerte er vor Freunden, Verwandten und Bekannten noch einmal daran. Die Schüler hatten auf dem Weg zum Staatsexamen bis zu vier schriftliche, drei mündliche und sieben praktische Prüfungen zu bestehen. Cziesla dankte im Beisein des neuen Geschäftsführers Benjamin Muschinsky, den Ärzten, Dozenten, Mitarbeitern und den Schulleiterinnen für ihr besonderes Engagement. Die besonders guten Ergebnisse sprächen für sich.

Die Schulleiterinnen Cornelia Bär und Astrid Döbrich gaben in ihren Ansprachen einen Überblick über die Ereignisse der vergangenen drei Jahre und die Entwicklung der 21 Absolventen.

Auch in diesem Jahr konnten herausragende Leistungen einiger Schüler gewürdigt werden. In der Ergotherapie erhielten Katharina Asche und Miriam Haake ein Geschenk, in der Physiotherapie Jonathan Kluß, Amelie Grötzner und Janna Busboom. Busboom wurde besonders hervorgehoben, da sie alle 15 Prüfungsteile mit der Note „sehr gut“ abschloss.

Die Absolventen: Ergotherapie: Katharina Asche, Martje Bestert, Lisa Böhm, Melina Ernst, Oxana Felker, Michelle Fruß, Miriam Haake, Sarah Lange, Sophia Ulbrich, Marina Zapfe; Physiotherapie: Janna Busboom, Kim Drabik, Lea Erich, Amelie Grötzner, Kim Kesten, Jonathan Kluß, Christina Lösch-Hölling, Robin Osburg, Jan Schelper, Peter Schneider, Kirsten Wall