Herbst-Happening lockt viele Besucher trotz des Regens an

Viele sind komplett schwarz, andere kunterbunt oder sind mit einem Werbe-Schriftzug verziert – der Regenschirm war das Utensil, das ungezählte Menschen beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt von Bad Lauterberg bei sich hatten. „Trotz des Regenwetters sind viele unterwegs, ich bin überrascht“, sagte ein Lauterberger, der das Treiben auf dem Boulevard beobachtete. Er könne sich nicht erinnern, dass das Wetter dem Aktionstag schon einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht habe.

Dem war auch am gestrigen Sonntag, 29. September, nicht so: Kam ein Regenschauer, stellten sich Besucher ohne Schirm unter einen Verkaufspavillon oder vor ein Schaufenster eines Ladens mit Mar­ki­se. Oder sie setzten sich in ein Café oder schnökerten einfach in einem Geschäft auf dem Boulevard. Hörte der Regen auf, spazierten sie weiter und begutachteten die Angebote.

Die Stimmung in der Innenstadt blieb gut: Einwohner und Besucher genossen die Livemusik, aßen Bratwurst oder schleckten – der kühlen Temperatur zum Trotz – ein Eis. Gut besucht waren Stände, an denen heiße Getränke wie Glühwein und Kaffee verkauft wurden. Am Nachmittag gönnten sich viele Gäste hausgemachten Kuchen an den Ständen der Schützengesellschaft Bad Lauterberg und der Rettungshundestaffel, die nebenbei ihre Angebote vorstellten. Ein weiterer Bericht folgt.